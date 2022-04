– Közgazdászként is boldogult volna. Hogy jött az informatika?

– A számítógép mindig fontos része volt az életemnek. Ötesztendősen egy külföldről becsempészett masinán tanultam meg írni. Informatikából a felsőfokú diplomát a közgazdaságival párhuzamosan szereztem meg. Az első munkahelyem is mindkét területre épült, egy informatikai cégnél üzleti célú szoftverek fejlesztéséhez a felhasználói igényeket fordítottam le a programozók nyelvére.

– Egyetemi informatikai vezetőként is érzékelhető, hogy a hallgatóknak egyre nagyobb a számítástechnikai képzettsége?

– Becsapós ez, mert bár a fiatalok ügyesen boldogulnak a számítógéppel, ám szűk az a felhasználói ismeret, aminek a birtokában vannak. Az igaz, hogy egyre nehezebb nekik újat mondani, mert a neten mindent elérnek. Azt gondolom, az egyetemen arra kell őket megtanítani, hogy miként fejlődjenek, informatikából pedig sajátítsák el az alapokat, s képessé váljanak az önképzésre. Mert például informatikából a mai top tíz területből öt éve még csak nagyon keveset oktattak, ugyanakkor az ezen tudásra épülő digitális ipar fejlődik a leggyorsabban a világon, évente mindenütt legalább két számjegyű bővülésnek lehetünk szemtanúi.

– Kikből áll az IVETÁR?

– Közhasznú civil kezdeményezésről van szó, 47 olyan személlyel, akik informatikai vezetők, telekommunikációs cégeket irányítanak, elektronikai gyártással foglalkoznak, egyetemi professzorok és közintézmények, például a rendőrség, a könyvtár informatikai vezetői.

– Mi az, amit megvalósítottak?

– A pandémia minket is hátráltatott, de kiadtuk a megye digitális fejlesztési koncepcióját. Létrehoztuk és idén először át is adtuk Baranyában az Év informatikai tanára (Tan-IT) díjat. Ez 300 ezer forint jutalommal járt, de a rangját és az értékét fokozni szeretnénk, a következő elismerés kiválasztásába a nagyközönséget is bevonjuk.

– Játékprogramokkal kapcsol ki egy informatikus?

– Sokáig kosárlabdáztam, de már inkább csak futok, sok családi programot szervezünk. Van egy karitatív hobbim, tagja vagyok a Szent György Lovagrendnek, ahol adományokat gyűjtünk rászorulóknak.

Az elejétől kezdve innovatív pályán



Dr. Kristóf Péter 1981-ben született Budapesten. Hőgyészen járt általános iskolába, a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. A PTE KTK-n közgazdászként, Budapesten a Gábor Dénes Főiskolán műszaki informatikusként diplomázott. Innovációmenedzsmentből doktorált a Budapesti Corvinus Egyetemen. Informatikai tanácsadóként dolgozott éveken át, majd üzletfejlesztési és befektetési területen is vállalt tanácsadó feladatokat. Sebészeti technológiát fejlesztő startupcég társalapítója. Felesége, dr. Kristófné Gungl Rita közgazdász, két gyermekük van, Jázmin 8, Milán 4 éves.