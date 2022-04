Két különleges túrán is a bánáti bazsarózsa nyomába eredhetnek a túrázás és a természet szerelmesei a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE) jóvoltából.

Április 30-án szombaton a bazsarózsa virágzását Nagymezőn és a Mogyorós-völgyben is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők. A könnyű túra Hosszúhetényből indul és bármely korosztály képviselői számára élménydús lehet, a részvétel ezen ingyenes, részleteket a túraegyesület Facebook-oldalán és a Bánáti Bazsarózsa túra eseménynél találhatnak, akik a programon részt kívánnak venni.

Ezt követően május 7-ére egy nagyobb, komplexebb túrával egybekötött programmal készülnek a szervezők. Hosszúhetény-Nagymezőn, a Duna-Dráva Nemzeti Park virágzó mezeinek területén át vezető túra 10 állomás mentén zajlik majd, és a nemzeti park védett virágait, ehető gombáit is megismerhetik a résztvevők.

A családokat és gyermekeket különféle játékos és ügyességi feladatok is várják. A Máré-vár csapata is bemutatkozik a programon, ahol a bátrabbak kipróbálhatják az íjászkodást, illetve taktikai akadálypályán airsoftos lövésekkel is fokozhatják az izgalmakat. E túrára jelképes összegű belépődíj szükséges, s a szervezők előzetes regisztrációt kérnek a jelentkezőktől. Ezt a HOTE Természetjárók Facebook-csoportban tehetik meg, ahol május 1-jétől válik elérhetővé a regisztrációs táblázat. További részleteket az egyesület oldalán, a Bazsarózsa nyomában Facebook-eseményben találhatnak a családok.

– Frissítőkkel, harapnivalóval is várjuk a jelentkezőket. A program érdekességét az is adja, hogy a bánáti bazsarózsa kuriózumnak számít a világon – mondta el Takács Ferenc, a HOTE vezetője. A faj szinte összes példánya Magyarországon, a Mecsekben virágzik, eszmei értéke is igen magas, évek óta tövenként nem kevesebb mint 250 ezer forint.