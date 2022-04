Az új projekt célja, hogy a legjellemzőbb gombabetegségekkel szemben ellenálló szőlőfajtákat, valamint magas hozzáadott értékkel rendelkező borászati termékeket fejlesszenek a támogatásban elnyert közel 450 millió forintból.

A projekt eredményeképpen létrejön egy 6,5 hektáros rezisztens – vagyis a legjellemzőbb betegségeknek ellenálló – szőlőültetvény a Balaton-felvidéken, mely hasznos információt ad a szőlőfajták helyi adaptációjáról, termesztés-technológiai értékeiről.

Ez az ismeret rendkívül hasznos lesz a szőlészetek és borászatok számára, a következő évek fajtaválasztásának és termékfejlesztésének segítésében. A klímaváltozás következtében ugyanis egyre nagyobb kihívást jelent a szőlőültetvények védelme a kórokozókkal és kártevőkkel szemben, melynek a hagyományos szőlőfajták esetében egyre több pénz és energia ráfordításával tudnak csak megfelelni a termesztők. Ezen szőlőfajták csökkentett növényvédelem mellett, illetve megfelelő növénykondicionálási technológia mellett nagy biztonsággal termelhetők. Amennyiben a jelen projektben vizsgált szőlőfajtákból piacképes termék válik, egy reális új alternatíva állhat rendelkezésre a hazai és nemzetközi szőlészetek és borászatok számára.

A szakemberek szerint ezekkel a fejlesztésekkel adott esetben hazánk meg tudja előzni a Nyugat-Európában zajló, hasonló célú programokat. A projekt a kiöregedő ültetvények helyére piaci alapú, a fenntartható fejlődést előtérbe helyező fajtaszerkezet kialakítását irányozza elő. Az új technológiák külföldre is adaptálhatóak, erősítve ezzel hazánk nemzetközi elismertségét.

A klímaváltozást is mérsékelik



A fejlesztendő rezisztens szőlőfajták termesztésbe vonásával, valamint azok termesztési technológiájának kidolgozásával egyrészt a kijuttatott növényvédő szerek mennyisége jelentősen, akár 80–90%-kal is csökkenthető, másrészt a permetezések nélkülözésével számottevően csökkenthető a munkagépek okozta jelentős üzemanyag és károsanyag-kibocsátás, így például csökken a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége is. A klímaváltozás szempontjából így nem elhanyagolható az új fejlesztések hatása.