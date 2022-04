Mint arról korábban beszámoltunk, a harkányi önkormányzat tavaly 16,5 millió forint támogatást kapott közterületeinek fejlesztésére, mely összegből a terehegyi játszótér fejlesztését tervezték meg. A körülbelül nagyságrendileg 1600 négyzetméternyi területen bővítik a játszótéri eszközöket, a gyerekeknek focikaput állítanak fel, emellett a felnőtteknek kültéri fitneszeszközöket helyeznek el, így a mozogni vágyók számára a szabadban is megfelelő körülményeket biztosítanak a sportolásra. A játszótér környezetét is fejlesztik, közvilágítással, padokkal gazdagítják a teret, valamint gondoskodnak a bekerítéséről is. A játszótér egyelőre még nem készült el, az önkormányzaton kívüli eső, és előre nem látható vis maior probléma miatt.



Albrecht Ferenc, a harkányi önkormányzat műszaki osztályvezetője elmondta, a játszótér már rég elkészült volna, azonban még a fitneszeszközök megérkezésére várnak. Négy fitneszelemmel és több gyerekjátszótéri eszközzel szeretnék fejleszteni a területet, azonban a fitneszeszközöket a forgalmazó korábban egy ukrán beszállítótól rendelte. A háború miatt viszont valószínűleg leállt a termelés, a gyár nem elérhető, ezért a forgalmazó hasonló termékeket ajánlott, ugyan­olyan árban, Lengyelországból. Az újra megrendelt eszközök gyártása, leszállítása folyamatban van, várhatóan heteken belül megérkezik, és egy hónapon belül elkészül a terehegyi szabadidőpark, hiszen a kivitelezőnek 15 napja van a játszótéri elemek telepítésére.



A fürdővárosban az elkövetkezendő időben is számos fejlesztés várható, hiszen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében két pályázattal összesen 410 millió forintot nyert az önkormányzat fejlesztésre. A tervezett beruházások az Arborétum területén, a sportcsarnokban, és annak környezetében, az óvoda utcájában (Dankó Pista u.) és az úgynevezett drávaszabolcsi háromszögben (Bem és a Dózsa György utcával határos zöldterület) valósulnak meg. Jelenleg a kiviteli tervek készülnek, amelyet követően a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a munkálatok.