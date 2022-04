Terítékre kerül a pécsi építési szabályzat (PÉSZ) a városháza keddi közgyűlésén, amely több terület jövőjét is meghatározhatja a megyeszékhelyen. Ilyen például a volt bőrklinika, amit – ahogy arról korábban beszámoltunk – a baloldali városvezetés értékesíteni szeretne, ehhez viszont szükséges a szabályzat módosítása.

Az állami főépítész nem támogatja

Mint azt hetekkel ezelőtt megírtuk, az ügylet érintheti a volt Mandulás kemping területét is. Márciusi cikkünkben kifejtettük, a biznisz az lenne, hogy a baloldal elpasszolja a volt Bőrklinika értékes ingatlanát, de úgy, hogy azt közben átsorolja olyan telekké, ahol már akár lakóparkot is lehet építeni. Ezután ebből a pénzből veszik meg a nem is olyan rég még szocialista oligarcha kezében lévő egykori Mandulás kempinget.

Csakhogy az ügy nem ilyen egyszerű, az állami főépítész ugyanis a volt bőrklinika átsorolását szakmai okokból nem támogatta. A záró szakmai vélemény szerint az épület belváros közeli, igen értékes zöldfelülettel körbe vett, műemléki védettség alatt álló területe – jelenlegi besorolása szerint – oktatási és egészségügyi célokat szolgálhatna, azaz a jövőben – önkormányzati ráfordítással – számos, a lakosság, a közösség érdekeit szem előtt tartó, hasznos funkcióval lehetne felruházni.

Várható a koalíciós feszültség

Nem lenne meglepő, ha a városi ügyeken kívül pártpolitikai indulatok is kibuggyannának, az egyesült baloldal április 3-ai veresége ugyanis országosan kétségeket ébresztett a hatpárti összefogás jövőjét illetően, Pécsen pedig már régen szétszakadt a városvezető koalíció.

Mint ismert, a várost irányító egyesült baloldallal az egykori alpolgármester, Bognár Szilvia, de a közgyűlésben ülő momentumosok is szembe találták magukat korábban. Ők már tavaly elhagyták a városvezető koalíciót, idén pedig Hencsei Zsolt intett búcsút, aki jobbikos képviselőként vett részt Péterffy Attila városvezetésben.

Mellár nyomása alatt a jobbikosok

Mint ismert, a momentumos Topán László a Városfejlesztési és Innovációs Bizottság elnökeként erősen ellenezte, hogy a Mandulás kemping területét úgy minősítsék át, hogy ott luxus lakóparkot lehessen építeni. A párt képviselőit persze azóta már kipaterolták a bizottsági helyeikről, viszont Nemes Balázs, a Momentum pécsi elnöke továbbra is város innovációs biztosa lehet. Erre egy lehetséges magyarázat lehet az, hogy a Momentum ügyeire közelről rálátó forrásunk szerint Nemes rendre letiltja a Péterffyvel kritikus momentumos önkormányzati képviselők nyilatkozatait.

Ha ez nem lenne elég, Nemest a napokban a Momentum egykori alelnöke, Körömi Attila lényegében azzal vádolta meg, hogy tavaly csalással választották újra a párt pécsi elnökévé.

A jobbikos képviselők is kényelmetlenül érezhetik most magukat a városvezető koalícióban, hiszen a hatpárti összefogáson belül elterjedt értelmezés, hogy az április 3-ai kudarcot Jakab Péter pártjának bevétele okozta többek között. A Pécsen az országgyűlési választáson újrázni tudó képviselő, Mellár Tamás is ezen a véleményen van, és hangoztatja is a nyilvánosságban ezen álláspontját.