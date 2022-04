Talán már ő is nehezen tudta követni, annyi támogatást nyert el a város. Volt, aki azt mondta, pénzeső zúdult Sásdra, illetve volt olyan hozzászólás is, amely megemlítette, hogy ez is egy-egy kockája, téglája a város fejlődésének.

Jusztinger János polgármester az elnyert pályázatok felsorolását a Dózsa György utca 33. és a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlanok energetikai megújításával kezdte. Az elnyert összeg több mint 133 millió forint, ami révén az épületek korszerűbbekké válnak és a fenntarthatóságuk is olcsóbb lesz. A sort ezek után újabb három nyertes pályázat követte, amelyek összértéke meghaladja a félmilliárd forintot. Ebből az elnyert támogatásból két új játszótér épül a Deák téren és a Fáy utcában, felújítják a sportcsarnokot, ami többek között új akusztikus burkolást kap, megújul a szoborpark, új térkövet, padokat, világítást kap, fejlesztik a kertmozit, illetve a KRESZ-park helyén rendezvényteret építenek, új színpaddal, öltözőkkel, mosdókkal.

Talán a legfontosabb bejelentést, a járási egészségügyi központ kialakítását célzó programjukat a legvégére hagyta a polgármester. Mint írta, a benyújtott pályázatuknak megfelelően a tervezés folyamatába lépett a járási egészségügyi központ kialakítását célzó projektjük. A kétszintes épület a tervek szerint a bölcsőde közelében épülne fel, amely helyett adna a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és az ügyeleti ellátásnak.

Közben március végén ünnepélyes keretek között átadták a 180 milliós kormányzati támogatással és 15 millió forintos önkormányzati önerővel épült új sásdi bölcsődét, a végéhez közeledik a tanuszoda építése, és a város egyik legnagyobb fejlesztése, az új piaccsarnok már nagyon várt építése is elkezdődött, az előtte lévő teret parkosítják, modernizálják.

A tavasz beköszöntével elkezdődtek a kátyúzási munkálatok, a zöldterületek gondozása a városban, és a környéki játszóteret körbekerítették.