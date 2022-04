A harkányi önkormányzat az év elején két pályázatot nyújtott be a TOP Plusz keretében, és mindkettő támogatás nyert, így a fürdőváros több pontjának fejlesztésére összesen 410 millió forintot fordíthat az önkormányzat.



– Több területet érintenek a fejlesztések, az elkövetkezendő időben a kiviteli tervek készülnek el, majd a közbeszerési eljárás lefolytatása után megindulhatnak a munkálatok, amelyek reálisan egy éven belül be is fejeződhetnek – mondta Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető.



A fejlesztéssel érintett egyik terület a harkányi arborétum (a Siklósi úton a Spar áruház és az Arborétum Hotel közötti szakasz). Itt az áruház felőli részen egy fedett közösségi teret építenek, és teljes zöldfelületi rekonstrukció valósul meg. Megújulnak a gyalogos sétányok, és egy 500 méter hosszú, 1,2 méter széles erdei futópálya is létesül pihenőfelületekkel, világítással, és egy ötjátékelemes, ivókúttal ellátott játszóteret is építenek a terület lezárásaként. Többek között kötélpályát is terveznek ide.



A másik pályázat keretében megvalósuló fejlesztések a sportcsarnokot és környezetét, a drávaszabolcsi háromszöget (Bem és a Dózsa György utcával határos zöldterület) és az óvoda utcáját érintik. Ennek megfelelően megújul a harkányi sportcsarnok öltözőblokkja, a közösségi vizes­blokkok, és az emeleti iroda, az épületen kívül pedig egy gördeszkapályát, egy 3x3-as kosárlabdapályát (streetball pálya) építenek, emellett két árnyékoló pergola is helyet kap itt sakkasztalokkal, padokkal, két asztalitenisz-pályával, és kiegészítő utcabútorokat is kihelyeznek ide.

A drávaszabolcsi háromszögben a régi játszótér helyén egy újat építenek, főként a serdülő korosztály számára alkalmas játékelemekkel, és itt is lesz pergola, asztalok, padok, hulladékgyűjtő és ivókút. Az óvoda utcájában, azaz a Dankó Pista utcában a forgalmi rend megváltozik majd, az úttestet kiszélesítik és felújítják, valamint az egyik oldalra járdát is építenek. Ezen kívül az óvodánál egy nagyméretű, ingyenes parkolót alakítanak ki, amely egyrészt az intézményi és szülői igényeket fogja kielégíteni, másrészt a művelődési ház rendezvényei alkalmával is parkolási lehetőséget biztosít a látogatóknak.



Siklós és Villány is örülhet a pénznek



A siklósi és a villányi önkormányzat is örülhet a TOP Plusz pályázatok döntéseinek. Siklóson öt nagy projekt nyert csaknem 750 millió forintot, melyből a szolgáltatóház előtti teret alakítják át, ezen kívül a Gyűdi, a Felszabadulás és a Harkányi út csomópontjában körforgalom épül, Máriagyűd nyugati részén forgalomlassító szigetet építenek és fejlesztik az Örsi Ferenc Művelődési Központot, valamint energetikailag korszerűsítik a szolgáltatóházat.

Villányban a TOP Pluszban elnyert 750 millió forintból bővül a Rendezvénytér melletti játszótér, megújul a Damjanich utca zöldfelülete és a járdák, illetve a kiserdőben parkerdőfejlesztést végeznek, körülötte pedig egy futókört alakítanak ki. További nyertes pályázatoknak köszönhetően a Borút irodaépületének és a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat épületének energetikai korszerűsítésére is sor kerül.