Az Árpád-kor óta lakott, döntően magyar lakosságú községben évek óta fennálló problémát jelentett a belterületi, aszfaltozott Rákóczi utca rossz állapota. A tavalyi évben sikeresen pályázott a település önkormányzata a Magyar Falu Program keretein belül az utca első szakaszának felújítására, így több mint 24 millió forintos támogatással készült el ez a rész. Idén további 25,38 millió forintot kapott a település az utca további szakaszának munkálataihoz.



– Nagy öröm számunkra, hogy így a jelenleg is lakott, használatban lévő utca egészének javítása elkészülhet Kacsótán. Hálásak vagyunk Nagy Csaba országgyűlési képviselőnek, akire mindig számíthat a településünk – mondta Borovics Emese polgármester.



– Emellett további terveink között szerepel még a girótfai út felújításának befejezése is, erre a Vidékfejlesztési Programban nyújtottunk be pályázatot – tette hozzá a település vezetője. Kacsótához tartozik ugyanis a girótfai szőlőhegy is, itt a halastó felőli útszakasz javítása 2020-ban készült el.



A csaknem 300 lakosú településen egyéb fejlesztések is folyamatban vannak, tavaly nyertek 7,5 millió forintos támogatást közösségi tér korszerűsítésére, nevesül a kultúrház nagytermének bútorzatára, illetve napelemre pályáztak.



– A bútorokat már beszereztük, hamarosan a napelem is felkerül az épület tetejére – számolt be Borovics Emese.