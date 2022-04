Annak néztünk utána, hogy mit kóstál egy ilyen akció, mennyi pénzzel lehet megvalósítani az efféle álmokat.

A legolcsóbbnak az tűnik, amikor 1 euróért kínálnak házakat kis olasz falvakban, mondván, csak fel kell újítani az ingatlant. Nos, a valóságban sehol nincs szakember, aki elvégezné a helyreállítási munkákat. Csak megy az idő meg a pénz, és évek alatt végül 10-20 millió forintot is felemészt egy ilyen beruházás. A másik verzió, hogy ingyen adnak normális állapotú épületet, amennyiben az illetőnek hiányszakmája van és hajlandó tovább dolgozni érte. De van még egy kiskapu, meg lehet venni nem túl lepukkant ingatlant is 3-4 millió forintért, ami újabb kétmillióból saját kezűleg is helyrepofozható. Ám ide-oda utazni ugyancsak nem olcsó mulatság, az orvosi ellátás pedig mindenütt igen kényes kérdés.

Egy baranyai házaspár tavaly azt találta ki, hogy kivett 2 ezer euróért egy kis pugliai házat másfél hónapra, és nagyjából ugyanennyi költőpénzzel (összesen tehát mintegy másfél millió forintból) saját autóval bejárta egész Dél-Olaszországot. Állítólag hasonló értékrenden találni eldugott görög és spanyol területeket is, bár az autós megközelítés arrafelé kicsit macerásabb. Mindenesetre a közeli háború elől nem rossz elképzelés most egy ilyen hosszú távollét megvalósítása.

S van még egy módi, óceánjáró hajón tölteni hónapokat. Mondjuk az all inclusive változat napi 400 dolláros árral számol, de léteznek ablaktalan kabinos olcsó verziók is 40-50 dollárért. Az orvosi ellátás költségeit azonban itt is célszerű előre tisztázni, valójában a stabil egészség alapfeltétel.

Az mindenesetre tény, hogy 2018-ban a 28,5 millió tengerjáró körutazáson részt vevő ember egyharmada 60 éves vagy annál idősebb volt. A hajótársaságok egyébként az idősebbeknek azt ajánlják, hogy előbb próbáljanak ki egy rövidebb, párhetes utat, mert az alatt sok minden kiderül és tűrőképességük is levizsgázik.