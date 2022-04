Cikkünk itt folytatódik!

53,19 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (22:16)

53,19 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 56,11 százalék, ellenzéki összefogás: 32,19 százalék, Mi Hazánk: 6,53 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 66,7 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 87, ellenzéki összefogás 19. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 58 mandátum, Mi Hazánk: 7 mandátum.

Szoros az állás néhány kerületben (22:03)

BARANYA 01.

51,69 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 10 496 (43,14%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 10 448 (42,94%)



BARANYA, 02.

56,38 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 11 730 (45,58%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 10 345 (40,20%)



BARANYA, 03. számú

54,05 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 13 865 (60,08%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 6 836 (29,62%)



BARANYA, 04. számú

65,18 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 16 330 (62,55%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 7 064 (27,06%)



Nemzetközi megfigyelő: rendben zajlottak a választások (21:58)



– A jogállamiság kritériumait és a szabad titkos választások szabályait a legmesszebbmenően tiszteletben tartó választási rendszert tapasztaltunk – fogalmazott Jorge Buxadé. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai parlamenti frakciójának elnökségi tagját, a spanyol jobboldali Vox politikusát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a magyar választások apropóján szervezett eredményváró estjén a rendkívüli létszámú EBESZ-misszióról, illetve a magyar–ukrán határon szerzett tapasztalatairól is kérdezték.

43 százalékos feldolgozottságnál is tartja a kétharmadot a Fidesz (21:54)



43,26 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya a következő: Fidesz-KDNP 57,22 százalék, ellenzéki összefogás: 31,25 százalék, Mi Hazánk: 6,56 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma 57,58 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP 88, ellenzéki összefogás 18. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Közeledünk az 50%-os feldolgozottsághoz (21:50)

BARANYA 01.

46,07 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 9 294 (43,19%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 9 216 (42,82%)

BARANYA, 02.

50 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 10 072 (46,06%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 8 711 (39,84%)

BARANYA, 03. számú

45,95 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 10 771 (60,07%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 5 288 (29,49%)

BARANYA, 04. számú

59,82 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 14 515 (62,72%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 6 197 (26,78%)

Hódmezővásárhelyen egyértelműen Lázár János vezet (21:41)

A Csongrád megyei 4. választókerületben 74,31 százalékos feldolgozottság mellett Lázár János (Fidesz-KDNP) magabiztosan, 51,5 százalékkal (20 413 szavazattal) vezet az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter előtt, aki 40,37 százalékon (16 003 szavazat) áll.

Egyelőre fordított Mellár (21:37)

BARANYA 01.

37,08 százalékos feldolgozottság

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 7 091 (42,91%)

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 7 029 (42,54%)

BARANYA, 02.

39,36 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 7 547 (45,77%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 6 645 (40,30%)

BARANYA, 03. számú

42,57 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 9 963 (60,24%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 4 838 (29,25%)

BARANYA, 04. számú

54,46 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 12 944 (62,88%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzék) 5 491 (26,67%)

28 százalékos feldolgozottságnál továbbra is nagyon vezet a Fidesz (21:30)

28,08 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,36 százalék, Ellenzéki Összefogás: 29,44 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 41,19 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Nem isznak előre a medve bőrére (21:24)

Egyelőre kevesen vannak a Fidesz eredményváróján, de néhányan óvatosan már pezsgőt is hoztak. Egyelőre mindenki vizet iszik és várja az eredményeket.

Jelenleg így állunk:

BARANYA 01.

28,09 százalékos feldolgozottság

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 5 280 (43,07%)

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 5 216 (42,54%)

BARANYA, 02.

34,04 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 6 197 (46,49%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 5 250 39,38%

BARANYA, 03. számú

37,84 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 8 381 (59,95%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 4 110 (29,40%)

BARANYA, 04. számú

48,21 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 11 490 (62,62%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzé) 4 914 (26,78%)

Kétharmad közelében a Fidesz (21:16)

23 százalékos feldolgozottság mellett az országos listás szavazatok aránya következő: Fidesz-KDNP 59,9 százalék, Ellenzéki Összefogás: 28,89 százalék, Mi Hazánk: 6,59 százalék. Az egyéni választókerületi mandátumok száma: 34,93 százalékos feldolgozottságnál: Fidesz-KDNP: 89, Ellenzéki összefogás: 17. Az országgyűlés összetétele ezen adatok alapján: Fidesz-KDNP 134 mandátum, Ellenzéki összefogás: 57 mandátum, Mi Hazánk: 8 mandátum.

Mind a négy Fidesz-jelölt vezet Baranyában (21:05)





Kővári János 10 százalékos feldolgozottságnál 44 százalékon áll, míg Mellár 40 százalékot küldött. Hoppál Péter 20 százalékos feldolgozottságnál 48 százalékon áll, Szakács László 37 százalékkal követi. Baranya 03-ban 27 százalékos feldolgozottságnál Hargitai János 60 százalék felett áll, míg a Baranya 4-ben Nagy Csaba vezet majdnem 63 százalékos eredménnyel.

BARANYA 01.

10,11 százalékos feldolgozottság

KŐVÁRI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 1 830 (44,60%)

MELLÁR TAMÁS (Ellenzék) 1 648 (40,17%)

BARANYA, 02.

27,66 százalékos feldolgozottság

DR. HOPPÁL PÉTER (FIDESZ-KDNP) 4 847 (47,03%)

SZAKÁCS LÁSZLÓ (Ellenzék) 3 996 (38,77%)

BARANYA, 03. számú

33,11 százalékos feldolgozottság

HARGITAI JÁNOS (FIDESZ-KDNP) 5 273 (60,24%)

SCHWARCZ-KIEFER PATRIK (ellenzék) 3 357 (28,98%)

BARANYA, 04. számú

41,96 százalékos feldolgozottság

NAGY CSABA (FIDESZ-KDNP) 9 602 (62,99%)

SZARKÁNDI LAJOSNÉ (Ellenzé) 4 077 (26,75%)

Kiderül, miből főznek majd (20:55)

– Egy pályán játszom Kubatovval és Gyurcsánnyal” – mondta lapunknak a Kétfarkú Kutya Párt baranyai aktivistája, Pincehelyi Zita. A mondatot segített is értelmezni, mint kiderült, a két politikus a saját pártja listáján a nyolcadik helyen szerepel, és a kutyapárt aktivistája is a nyolcadik helyen van a saját pártjának a listáján. Így mint mondta, horizontálisan egy pályán vannak.



És milyen eredményt várnak? Összeadtak, szoroztak, kivontak és osztottak, és ha a jósgömb is jól mutatja az eredményt, akár négy-öt kutyapárti politikus is vidíthatja az Országgyűlés komor falait.



Arra is rákérdeztünk, milyen terveik vannak.



– Meg kell várnunk a választás végét. Abból főzünk majd, ami összejön – tette hozzá Pincehelyi Zita, aki azért azt megerősítette, hogy buszmegállók épülnek még a városban és Baranyában.

Lassan érkeznek a pártok az eredményváróra (20:26)

Vajszlón három román állampolgár is megpróbálta leadni szavazatát. Nem sikerült.

Megkezdték a levélszavazatok felbontását (20:05)

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.

Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.

Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.

Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme

A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.

Kollégánk megérkezett az uránvárosi Szliven rendezvényközpontba. Nemes Balázs, a momentum pécsi elnöke útbaigazította az épület előtt. Az újságíroknak külön sajtószobában kell várakozniuk, a politikus pedig arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy a vendégek helyiségébe a média nem léphet be, de az este folyamán tartanak sajtótájékoztatót. Hogy mikor, azt egyelőre nem tudni. Jelenleg a sajtószobában is pangás van.

A Fidesz-KDNP eredményvárója úgy este nyolc óra után kezdődik valamikor, akkora várják a Jókai Rendezvényházba az aktivistákat, a jelölteket. A kínálat egyébként nagyon ízlésesen elkészített húsos, sajtos, baconos szendvics, van még ásványvíz és többféle üdítő. Szépen megterített asztalok várják az érkezőket.

Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást (19:30)

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.

Még mindig üvölt Mellár, Szakács, Péterffy és Márki-Zay a főtéren

Gyakorlatilag már este hétkor befejeződött a voksolás, ám a Széchenyi téren még mindig óriáskivetítőn hallani és látni a Gyurcsány Ferenc egykori és jelenlegi pártjának embereit, vagy kiszolgálóit. Mellár Tamás, Szakács László, Márki-Zay Péter és Péterffy Attila is folyamatosan a kormány és a Fidesz ellen uszít.

A folyamatos zajkeltésre egyébként a pécsi polgárok igazán nem voltak kíváncsiak, nem érdekelte őket a hergelés. Pécsen ez azért még nem valósult meg, de ismétlődő, akár ártatlannal tűnő zenével - ez esetben zajjal - akár ténylegesen pszichikai, fizikai károkat lehet okozni. Mint ismeretes, a népszerű gyermekrajzfilm zenéjével, a Baby Sharkkal kínozták az elítélteket egy amerikai börtönben, később emiatt eljárást is indítottak két börtönőr, valamint felettesük ellen Oklahoma államban.

Pécs (19:08)

Várják az urnákat a Széchenyi téren

Részvételi adatok 18:30-kor



A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 67,8 százaléka szavazott 18:30-ig. Az arány négy éve, 2018-ban 68,13 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 72,35 százalék.

Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás (19:10)



A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.

Hivatalosan befejeződött a szavazás (19:03)



Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat.

A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.

A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát.

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) (19:00)



Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.

Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.



Megugrott a szavazási kedv (18:03)

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 66,82 százalék. Baranya megyében hasonlóan így alakul a helyzet, 60,14%-nál tartunk. Ez szám szerint annyit jelent, hogy a 294 492 baranyai névjegyzékben szereplő választópolgárból már 177 104 fő letette a voksát. Egyedül a 3. választókerületben magasabb a részvétel, és akkor jöjjenek a számok:



Baranya 01-es számú: 45 500, 61.16 százalék (2018: 50 297, 64.04 százalék)

Baranya 02-es számú: 45 152, 60.39 százalék (2018: 46 744, 61.7 százalék)

Baranya 03-as számú: 42 571 fő, 60.74 százalék (2018: 42 917, 59.62 százalék)

Baranya 04-es számú: 43 881 fő, 58.32 százalék (2018: 45 058, 58.46 százalék)



Pécsieknél ez az arány 61,31%, itt a 112 233 választópolgárból 68 813 fő jelent meg a szavazófülkékben.

A népszavazás adatai: (18:02)

A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban pedig a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig.



Baranya megye 58,81 százalék 173 178 szavazó





A Kossuth téren végre leapadt a sor (17:25)

A Mária utcai szavazókörben továbbra is hosszú sor, kb. 30-40 perces várakozás az általános. A kisebb gyermekkel érkezőknek és a mozgássérülteknek azonban van lehetőségük előre kerülni.

A kutya sem maradhatott ki a buliból

Az ember legjobb barátja miért pont ebből a fontos alkalomból maradna ki?

Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán (16:47)



A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.





A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

Megjöttek az országgyűlési választás legfrissebb részvételi adatai (15:58)

Eszerint 15 óráig országosan a szavazásra jogosultak 52,75 százaléka szavazott. Az arány négy éve, 2018-ban 53,64 százalék volt. Budapesten a legfrissebb arány 56,44 százalék, Baranya megyében 50,11%.



Részletes részvételi adatokat IDE KATTINTVA tudja megnézni.

Továbbra is sorbaállásra kell számítani a Kossuth téren ( 15:25)

A délelőtti és a kora délutáni helyzethez hasonlóan, továbbra is nagy sor áll a pécsi Kossuth téri szavazókörzetnél. A sor a Citrom utcáig tornyosul.

Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat (14:47)

Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.

Gyermekvédelmi népszavazás: tömeges választási csalás gyanúja merült fel (14:44)

A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap. Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni.

Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.

Több pécsi szavazó is jelezte, hogy találkoztak az esettel.

Bővebben ITT olvashat erről.

Lebeszélik az embereket a népszavazásról (14:37)

A Pécsi Polgári Közösség egyik tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy tudomása szerint a malomvölgyi szociális otthonban a gyermekvédelmi szavazólapról lebeszélik az embereket. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt - a hírt még nem erősítették meg -, de ha ez valóban megvalósult, akkor az jogszabálysértés.

Ez a legkisebb és a legnagobb szavazókör (14:12)

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

Majdnem az egész falu voksolt már (13:59)



Talán az országban egy olyan település van, ahol a választópolgárok közel háromnegyede már 13 órára leadta a voksát. Az aprócska település Abaliget és Oroszló között, Pécstől alig huszonöt kilométernyire található.

A település nevét először 1542-ben említik. A középkorban a györgényi kolostor, később a Pécsi Káptalan, majd a pécsi pálosok tulajdona volt a falu. 1930-ban 297, 1960-ban 200 fő lakta, majd a 2000-as évek elejére már a százat se érte el.

Az idei választáson a névjegyzékben 42 fő szerepel, közülük már 13 órára 73,81 százaléka leadta a voksát. A település neve: Husztót.

Részvételi adatok, délután 13 órai eredmények (13:50)

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délután 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.

A fővárosban a szavazók 42,70 százaléka, 547 276 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

Részletes részvételi adatokat IDE KATTINTVA tudja megnézni.

Több baranyai településen is szépen zajlik a szavazás (13:43)

Pécs - a Mária utcai szavazóirodában is igen nagyra nőtt a sor, teltházas a várakozó. A beszámolók alapján itt is viszonylag gyorsan halad a sor, de voltak akik úgy döntöttek inkább visszatérnek később.

Rózsafán minden rendben zajlik, ellenzék részéről két delegált szavazatszámláló, a kormánypárttól egy helyi hölgy érkezett. A részvételi arány még nem ismert, korábbi tapasztalatok szerint az országgyűlési választásra kisebb arányban érkeznek a településről, mint a helyhatósági választásokra. A polgármester becslése alapján megközelítőleg 40%-os részvételi arányt lát reálisnak.

Kacsótán a 11 órás adatok szerint 53 fő jelent meg a 211-ből, ez jó aránynak számít eddig.

Novák Katalin is leadta szavazatát (13:21)

Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

Továbbra is óriási a sor a Kossuth téren (13:13)

Pécsen a Kossuth téren most is óriási a sor, a szavazásra várók sorának vége a Rákóczi úti Zálogház előtt áll. A BioHair előtt állók azt mondják gyorsan halad a sor, ők kb. 15 perce várakoznak.

Főként fiatalok állnak itt.

Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez (13:10)

A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

A város díszpolgára is voksolt (13:00)

Deichler András, Szigetvár város díszpolgára, zenetanár is leadta szavazatát Szigetváron.

Vokány - le akarta fotózni magát szavazat leadás közben (12:40)

A valasztas.hu-n közölt jegyzőkönyv szerint a szavazó kísérője fényképfelvételt kívánt készíteni. A sajtó munkatársának mondta magát, de ezt igazolni nem tudta.

Végül a megbízott tag kérésére a szavazóhelyiséget elhagyta. Ezt követően a szavazó szerette volna saját magát lefotózni a szavazat leadása közben, ettől a szándékától önként elállt.

Rudán Joe: ne a fotelből kommenteljünk, menjünk el szavazni (12:29)

Kollégáink együtt várták a sorban, hogy leadja szavazatát Kozármisleny egyik szavazóhelyiségében Rudán Joe.



– Szerintem a rockerek is elmennek szavazni. Én az átkos rendszerben nőttem fel. Nem volt szimpatikus az, ami akkor volt. Szerintem egyik rockernek sem, hisz ez az életstílus a lázadásról szól. Annak idején, az akkori rendszer ellen lázadtunk. Utáltuk. Most örülünk, hogy el tudtunk menni szavazni. És nagyon fontos is, hogy elmenjünk. Nem utána a fotelből kommentelni, hogy miért ezek, vagy azok győztek. Leadjuk a voksunkat, és nyugodt a lelkiismeretünk, hogy arra a pártra szavaztunk, amelyiket szeretnénk.

Felföldi László: a jelen és jövő a kezünkben van (12:22)



Élete során egyetlen egy szavazást sem hagyott ki Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki korábban szülőfalujában Geszterédén, majd Nyíregyházán, most pedig Pécsen a Leőwey Klára Gimnáziumban szavazott.



Rákérdeztünk, miért fontos a szavazás. Mint válaszolta: „Az emberi méltósággal a felelősség is vele jár. A felelősség az, hogy a jelen és jövő a kezünkben van. Fontos, hogy ott legyünk, mondjuk el a véleményünket, a jót és rosszat. A szavazás pedig egy ilyen döntéshelyzet. Most a történelem ezen a pontján azt gondolom, hogy a legkülönlegesebb döntés születik”.

A szavazatszámláló bizottság tagjai nem használhatnak adatrögzítésre alkalmas eszközöket a szavazás alatt (12:20)

A 10 243 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

Aki rászorul, segítséget vehet igénybe a szavazáshoz (12:15)

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, akit testi fogyatékosság vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét veheti igénybe.



A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 250 választópolgár igényelt szavazósablont.

Aki rossz sorba állt, kezdhette elölről a várakozást Kertvárosban (12:11)

Nagy a forgalom a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ körül, számos szavazókörzet van elosztva az épület különböző szárnyaiban. Egy szavazókört egy teremben fogadnak, emiatt néhány kerületnél, pl. a 112-esnél elég nagy sor alakult ki, illetve mivel egy folyosón több körzet terme is egymás mellett van, a folyosókon fegyelmezett, ám tömött sorok alakultak ki. Az emberek dél körül - hiába az ebédidő - türelmesek, segítenek egymásnak megtalálni a megfelelő sort, bár néhányan már a vacsorával viccelődnek.

Előfordult, hogy egy család rossz sorba állt be, és fél óra sorban állás után kezdhette volna elölről az egészet... Érdemes meggyőződni arról, hogy melyik szavazókörbe tartozik lakóhelyünk. A szóban forgó család miután megtudta, hogy újra sorba kell állnia, inkább haza mentek.

Eddig minden rendben zajlott (12:05)

Pécsen a Szigeti úton, a Miroslav Krleža iskolában kialakított szavazókörökben nem sokkal dél előtt folyamatosan érkeztek a voksolók, bár itt is volt, hogy kisebb sor kialakult az épületen belül, ám néhány perc alatt le lehetett adni a szavazatokat. Egyelőre semmilyen rendbontásról, különösebb eseményről nem számoltak be.

Részvételi adatok, délelőtt 11 órai eredmények (11:58)

Országosan a választásra jogosultak 25,77 százaléka, 1 982 937 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt pedig 29,93 százalék voksolt 11 óráig.

A fővárosban a szavazók 25,01 százaléka, 320 505 választópolgár adta le szavazatát 11 óráig.

Baranya megyében eddig összesen 72 541 fő jelent meg valamelyik szavazókörzetben.

Részletes részvételi adatokat IDE KATTINTVA tudja megnézni.

Szijjártó Péter: válasszuk a békét, válasszuk a biztonságot (11:16)

Írta a külügyminiszter közösségi média oldalán, ahol megosztott egy fotót is, amint épp családjával együtt dobja be szavazatát az urnába.

Bővebben ITT olvashat arról, mit mondott a külgazdasági és külügyminiszter, miután leadta szavazatát.

Több, mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal (10:49)

Több, mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson.

Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.

Pécsváradon a megjelentek aránya átlépte a 25 százalékot (10:41)

A pécsváradi 2-es választókörzetben, a Német Nemzetiségi Óvodában a szavazáson megjelentek aránya átlépte a 25 százalékot. Az ide tartozó 1069 választópolgárból immár 268-an adták le a voksukat.

Hatalmas a sor Pécsen, a Kossuth téren (10:39)

A Kossuth téri 47-es szavazókörnél egészen a Citrom utcáig áll a sor. Az utcán nagyjából 100-120 ember áll a sorba. A várakozási idő várhatóan háromnegyed óra.

Gyorsan halad az átjelentkezők sora a Kossuth téren (10:25)

Pest megyei kollégánk körülbelül húsz perc alatt hozzájutott a szavazólapokhoz a pécsi Kossuth téri 47-es szavazókörben az átjelentkezők sorában.

Mint azt korábban írtuk, a rövidebb sor az átjelentkezőknek van fenntartva, de nem mindegyiknek. A megyéjük kezdőbetűjének ÁBC-ben elfoglalt helye szerint döntik el, hogy ki állhat be oda.

Részvételi adatok, reggel 9 órai eredmények (9:57)

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

Baranya megyében összesen 9,99 százalék vagyis 29 410 szavazó adta le a voksát eddig.

Részleteket IDE kattintva olvashat!

Több helyen is az utcán áll a sor Baranyában (9:34)

A pécsi 2-es választókörben, a szabolcsi úti Művelődési Házban jóval nagyobb az érdeklődés, mint 4 éve. A sor elérte a bejárati ajtót, így a most érkezők már a hóesésben kénytelenek várakozni.

Két sor is van a 47-es pécsi szavazókörnél. Az egyik, a rövidebb, átjelentkezőknek van fenntartva, de nem mindegyiknek. A megyéjük kezdőbetűjének ÁBC-ben elfoglalt helye szerint döntik el, hogy ki állhat be oda.

Hosszú sorokban kanyarognak a választópolgárok a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola folyosóin, hogy leadhassák szavazatukat.

Orbán Viktor már szavazott (9:00)

Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Hogy még mit mondott a miniszterelnök, arról bővebben ITT olvashat!



Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről (8:46)

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.



Részvételi adatok, reggel 7 órai eredmények (8:44)

Budapesten az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék.

Megyénkben:

Baranya 01-es számú: 1,59%

Baranya 02-es számú: 1,67%

Baranya 03-as számú: 1,84%

Baranya 04-es számú: 1,76%



Nagy sor alakult ki az átjelentkezőknél (8:21)

A folyosó végéig ér az átjelentkezők sora a pécsi Kossuth téri szavazóhelyiségben reggel negyed kilenc után egy kicsivel.

Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket (8:19)

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

Tilos parkolni (7:54)

Április 3-án, az országgyűlési képviselők választása napján 0-24 óráig az alábbi utcákban Pécsett, a kijelölt parkolóhelyeken a választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében nem lehet megállni:

- a Munkácsy Mihály utca, Fürdő utca – Széchenyi tér közötti szakaszán

- a Perczel utca, Széchenyi tér – Városház köz közötti szakaszán.



Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni (7:29)

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.





Az első szavazóra papírtömeg várt ( 7:16)



Kollégánk Pécsen a Jókai iskolában adta le a szavazatát. Idén az első voksoló volt ebben a szavazókörben. Már az elején felhívták a figyelmet, hogy egy kis időt vesz igénybe az adminisztráció. Először a lakcímkártyát és a személyigazolványt ellenőrizték, majd több papírlapot, összesen hatot kellett aláírni, amit az ottani bizottság is aláírt. Utána újabb lap jött, két darab, amit a mozgóurnába helyeztek el azután, amikor kollégánk megbizonyosodott róla, hogy üres a doboz. Hasonlóképpen történt azokkal az urnákkal is, ahová a szavazataikat tehetik be a választópolgárok. Mindegyik üres volt, majd jöhetett a plomba rá. Az egész művelet közel tíz percet vett igénybe. A sok papírmunka után megkapta a szavazólapokat, ikszelt, és jöhetett a végkifejlet, az urnába helyezés. Még csak reggel 6 óra 20 perc volt, de az iskola folyosóján már közel tíz ember várakozott, hogy leadhassa szavazatát.





Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás (7:10)

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást. A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.





Országszerte megnyitottak a szavazókörök (7:02)

Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”





A szavazással kapcsolatos praktikus tudnivalókról szóló cikkünket IDE KATTINTVA éri el.

A Nemzeti Választási Iroda a bama.hu megkeresésére közölte, hogy először az országgyűlési választás eredményeit összesíti majd a szavazatszámláló bizottság. Egészen pontosan az egyéni jelöltekre, majd a listára leadott szavazatokat számolják össze először, és ezt követi a népszavazás szavazólapjainak összesítése.

Az előzetes eredmények közlése várhatóan röviddel a szavazás lezárását követően kezdetét veszi. Arra a kérdésre, hogy mikorra lehet eredményt hirdetni, annyit közölt a választási iroda: előre pontosan nem jelezhető, mikor mekkora lesz a feldolgozottság, de az előzetes eredményközlés során a késő esti órákban várhatóan már magas feldolgozottságú adatokat közölhetünk.



Szállítják az urnákat és a szavazólapokat (6:30)

Hajnali öt óra. A pécsi Kossuth téren felsorakoztak a taxik, ők szállítják ki a választókörökbe az urnákat és szavazólapokat, amit ott helyben ellenőriznek is, hogy minden szavazólap megérkezett-e.