A magyar háztartások annyi élelmiszert pazarolnak el évente, amellyel félmillió ember egy éven keresztül jól tudna lakni, a felmérés szerint. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Maradék nélkül programja húsvét alkalmából – amikor különösen nagy szerepet kap a finomságokkal megpakolt asztal – összegyűjtötte azokat a tanácsokat, amelyekkel mérsékelhető a vendégvárással járó élelmiszer-pazarlás.

A tudatos tervezés az alapja mindennek – reálisan gondoljuk végig, hogy a vendégek várhatóan mennyi ételt-italt fogyasztanak el, és ennek megfelelően tervezzük a húsvéti menüt. Ha a korábbi években sok maradék keletkezett, idén inkább kevesebb, de különlegesebb fogással készüljünk. Érdemes olyan ételeket is készíteni, amelyek kevésbé romlandók vagy jól fagyaszthatók.

A Nébih tanácsa szerint húsvét előtt érdemes kiüríteni a hűtőt és a fagyasztóban is legyen hely, hogy a megmaradt fogások tárolása megoldott legyen. Célszerű a fagyasztóban raktározott alapanyagokat felhasználni az ünnepi menühöz.

Emellett fontos odafigyelni arra is, hogy a hűtő megfelelő hőmérsékleten – 0 és 5 °C között – működjön, és arra is, hogy az ételek ne maradjanak két óránál tovább szobahőmérsékleten.

A habos sütemények mellett hosszan eltartható, száraz süteményekkel várjuk a vendégeket. Ezekből nagyobb mennyiség is készülhet, és az asztalon hagyva se mennek tönkre.

A maradékokat pedig némi kreativitással új fogások formájában hasznosíthatjuk: a sonkából és főzővizéből bableves, a főtt tojásból rakott krumpli készülhet, a fonott kalács mákos gubaként, míg a torma céklasaláta vagy szendvicskrém formájában születhet újjá.

A szakemberek tanácsa szerint a fenntarthatóság a tojásfestésnél is fontos, hogy előtérbe kerüljön: a tojások színezéséhez használhatunk élelmiszer-hulladékot is, például lila- vagy vöröshagymahéjat, céklahéjat, a lila káposzta külső leveleit vagy kávézaccot.

Tojással, verssel is lehet pályázni

A húsvéti készülődés jegyében tojásfestő és locsolóversíró pályázatot hirdetett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerpazarlás-megelőzési programja. A felhívás szerint a Maradék nélkül program „Húsvét zöldítő hímes-rímes” című pályázatára a tojásfestés és a kreatív időtöltés kedvelői alternatív technikákkal elkészített – például élelmiszer-hulladékokkal színezett – alkotásokkal pályázhatnak, míg azoktól, akik rímekbe szednék mondandójukat, olyan locsolóverseket várnak, amelyek témája élelmiszer-pazarláshoz és az élelmiszer-hulladékok csökkentéséhez kapcsolódik.

A pályaműveket április 17-ig várják fénykép, valamint videó formájában. A beérkezett pályamunkákat első körben a Maradék nélkül program munkatársai értékelik, majd a kiválasztott alkotásokat a program internetes közösségi oldalán közönségszavazásra bocsátják. Mindkét kategóriában az első három helyezettet jutalmazzák, illetve három különdíjat is kiosztanak, amelyet a Maradék nélkül munkatársai ítélnek oda.