Közel egy hónappal ezelőtt több képviselő igyekezett részleteket megtudni arról, hogy mi is zajlik pontosan a Lánc utcai, egyébként igen értékes helyen lévő belvárosi tömbnél.



Bognár Szilvia független képviselő Nyőgéri Lajosnak, az MSZP-s alpolgármesternek és a jobbikos Fogarasi Gábornak, a népjóléti bizottság elnökének címezve a kérdést azt tudakolta, hogy mit tudnak a Lánc utcai önkormányzati tömb kiürítéséről, milyen döntés nyomán történtek a lefalazások, az átjárók lezárásai, ki, mikor és hogyan rendelte el a munkát? Kaptak-e írásban az ott élők erről tájékoztatást?



Sajgó György (Momentum) hasonlóan a tömbház kapcsán kérdezett, hogy a kiürítést milyen előzetes vizsgálat előzte meg és Csizmadia Péter (Fidesz) is afelől érdeklődött, hogy mi történik a lakóházban, és mi lesz azzal a 80-120 lakással, amelyek ott megüresednek? Akkor nem kaptak a nyilvánosság előtt választ, hanem csak annyit mondtak, hogy írásban ezt megteszik.



Bognár Szilvia független képviselő elmondta, érkezett ugyan a témában levél hozzá, csakhogy a kérdéseire érdemi válaszokat nem kapott. Hozzátette, összességében több probléma is van a Lánc utcai tömbbel, egyrészt mint független képviselőt, őt sem kérdezték meg a lakhatási koncepcióról, másrészt családokat úgy költöztettek át például az ő kertvárosi választókörzetébe, hogy erről sem őt, sem az adott társasház lakóit nem értesítették. A Lánc utcai tömbházban tisztességes családok is laktak, de most, hogy máshová költöztették őket, nekik kellett szembesülniük az őket elítélő véleményekkel, előítéletekkel. Van ahol a poloskák, csótányok megjelenését is rájuk fogják, holott ehhez semmi közük – derült ki a képviselő szavaiból, aki szerint, ha értesítették volna, akkor a társasházakkal tudott volna egyeztetni vagy szórólapon tájékoztatni, érzékenyíteni a régi lakókat az új érkezők kapcsán.



Egyelőre az sem világos, hogy a kiürítés alatt álló tömbbel mi a szándéka az MSZP–DK-s városvezetésnek. Eladják, bérbe adják, vagy más a cél? – ezekre a kérdésekre is szívesen várná a választ.



A több mint 100 lakás kiürítése egyébként szinte titokban, a nyilvánosságtól való elzárkózás mellett zajlott, zajlik, hiszen sem bizottsági, sem önkormányzati döntés, vagy koncepcióalkotás, széles­körű társadalmi egyeztetés nem előzte meg a lépéssorozatot. Nem tudni, hogy ingatlanügylet van-e a háttérben, de egyelőre ez sem kizárható. Úgy tudjuk, hogy fizetős, középkategóriás nyugdíjasotthon is épülhet, ami nem feltétlenül jelenthet rossz megoldást, a kérdés viszont, hogy az egyébként fiskálisan gondolkodó MSZP–DK-s városvezetés mit hozhat ki egy ilyen elképzelésből.





A környéket már kiárusították



Annyi azonban tény, hogy az előző szocialista városvezetések a környéken lévő önkormányzati területekből már számosat elpasszoltak. Így került magánkézbe a Corso Hotelnek és a mellette lévő, félkész torzónak a területe, de a szocialisták adták el a Lánc utcai rendelőintézet előtti területet, ahogyan a közelben lévő, egykor kispiacnak otthont adó, hatalmas belvárosi területet is ők értékesítették meglehetősen megkérdőjelezhető körülmények között.