„A pécsi polgárok elsöprő többsége a fürdési, strandolási lehetőségek bővítését várja el. Ezt a beruházást meg kell valósítani. A fenntarthatóság azonban ebben az esetben is kiemelten fontos. A magyarországi fürdők esetében a többség a fürdő területére épített szállodával együtt termel megfelelő nagyságú bevételt” – ez áll Péterffy Attila 2019-es programjában, amelyet még a megválasztása előtt állított össze.



Lassan három év eltelt már azóta is, hogy Péterffy a kampányban arról beszélt az előző városvezetést ekézve, „Nem hogy egy kapavágás nem történt, még a végleges helye sincs meg a fürdőnek. Ideje, hogy helyére tegyük ezt is”.



Orfű sem nyit ki



Mint ismert, Péterffy Attila az orfűi akvapark kapcsán tavaly nyáron levelet írt az akkori tulajdonosnak, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, a tulajdonosváltás után pedig az ingatlan új birtokosával is tárgyalt. A polgármester februárban kijelentette, hogy az orfűi polgármesterrel „azon dolgozunk, hogy az orfűi akvapark mielőbb újra fogadhassa a pécsieket is – legalább addig, amíg a pécsi akvapark elkészül”. Aztán a választások után derült ki, hogy erre nem képes a város a községgel közösen, mert ez 200 millió forintba kerülne, ami nem áll rendelkezésre. A pécsi Fidesz azonban megtalálta a szükséges forrást: „a strand működtetése ugyanis kevesebbe kerülne például, mint a baloldali propagandatermékké silányított városi média fenntartása vagy Péterffy Attila kedvenc házi ügyvédje által vezetett, átvilágításnak hazudott politikai boszorkányüldözés”.



Miért kell tanulmány?



A helyi baloldal az elmúlt időszakban arra fűzte fel az üggyel kapcsolatos negatív kommunikációját a pécsi akvapark kapcsán a kormányellenes hangulatkeltés mellett, hogy az előző városvezetés idején már 350 millió forintot elköltöttek tanulmányokra. Annak ellenére tették ezt, hogy a forrást a kormány biztosította az Orbán Viktor miniszterelnök és Páva Zsolt, volt polgármester által aláírt Modern Városok Program kapcsán, amiben szerepelt az akvapark is. A baloldali városvezetés azóta maga is tanulmányokat rendelt meg, csak éppen nem a Füzes dűlő, hanem a Tüskésrét vonatkozásában. Tehát nyilvánvalóan azért volt szükség ezekre a dokumentumokra, mert ezek alapozzák meg a létesítmény jövőjét, akár pozitív, akár negatív irányban.



Pont az jött ki, amit ígért



Csak „véletlen” lehet, de a baloldali városvezetés által elkészített megvalósíthatósági tanulmány is egy hotellel, versenyuszodával egybekötött, egész évben üzemelő létesítményt hozott ki fenntarthatónak – szinte ugyanazt, ami Péterffy ígérgetésében is szerepelt már korábban. Vagyis a szakma szinte éppen azt az álláspontot tükrözte, ami korábban egy politikai vélemény volt. Állítólag most ott tartanak egyébként, hogy egy geodéziai tanulmány és a tervezési program készül, ami után nyílt építészeti tervpályázatot írnak ki.



Két év múlva elkészül?



Csak a tervpályázat hónapokig tarthat. Ezután még a nyertes tervezőkkel is szerződni kell, de ezt még egy tervezési közbeszerzés is megelőzheti. Az elkészült terveket engedélyeztetni is szükséges, ráadásul közforgalmú intézményről van szó, ahol szigorú egészségügyi szabályokat is be kell tartani. A kivitelezői közbeszerzés is hónapokig tarthat, aminek eredményessége egyáltalán nem biztos, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt időszak beruházásainál is az volt tapasztalható, hogy többletforrásra volt szükség, vagy éppen a tervek átdolgozására kényszerültek.



A most kijelölt tüskésréti helyszín a talaj szerkezete miatt jelenthet kihívást a kivitelezés során, ami legalább egy évet igénybe is vehet. Felmerül még az is, hogy miként oldják meg a meleg víz kérdését: termálvízzel, vagy pedig a hőerőmű többletenergiáját felhasználva.



Számos gyakorlati kérdést intéztük a városvezetéshez, de nem reagáltak, pedig napokig vártunk a válaszokra.