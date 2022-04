Mint azt Vidák Krisztinától, a település polgármesterétől megtudtuk, a felújítási munkálatok jól haladnak, hamarosan véget is érnek a közkedvelt létesítményen.



A medence burkolatát már rendbe tették, következő fázisként speciális ponyvával bélelik ki, ami megakadályozza a víz szivárgását – ennek kiépítése a jövő héten várható. A fúvókákat is újakra cserélték, és az elavult startkövek helyére is új, a szabványnak megfelelő, fémből készült emelvények kerülnek – így a medence kisebb versenyek tartására is alkalmassá válik. A gépház felújítása is a végéhez közeledik, és a beázás elkerülése érdekében az épület tetejének szigetelésére is sor kerül a már évek óta tervezett, most végrehajtott korszerűsítés részeként.



Vidák Krisztina érdeklődésünkre reagálva kiemelte, cél, hogy ismét élettel teljen meg a szászvári strand: nyitás előtt kerítésfestés, virágosítás, a zöldterületek rendbetétele, amire még sor kerül, és a legkisebbek számára egy játszópark kialakítását is tervezik. A kismedence egy egyéni vállalkozó támogatásának köszönhetően szintén megújul, a strand területén lévő büfé üzemeltetőjéről pedig várhatóan a következő képviselő-testületi ülésen születik majd döntés.



– Úszásoktatás is indul a megújult strandon, kisebb-nagyobb rendezvényeket is terveznek a fürdőben a nyár folyamán, és esti filmvetítések is felmerültek ötletként – közölte a polgármester asszony. Hangsúlyozva, hogy a korábbi hagyományoktól eltérően ezúttal nem várnák meg a nyitással az iskolai tanév végét – ha az időjárás engedi, június elejétől már fogadná a megújult strand a vendégeket.



Mint ismeretes, az 1935-ben épült szászvári strandon komolyabb korszerűsítésre utoljára csaknem húsz évvel ezelőtt, 2003-ban került sor. Az elmúlt két évben nem nyitott ki a fürdő, aminek csak részben volt a járvány az oka – a gépház és a medence állapota se volt már megfelelő, elengedhetetlenné vált a modernizálás.