A pollenszezon idén már az év első napjaiban megkezdődött – január elején arról számoltunk be, hogy a szokatlan meleg időjárás hatására Baranyában is megjelent a levegőben a mogyoró, az éger, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenje. Ezek pollenszórása ugyan már februárban tetőzött, de a hirtelen jött tavaszi időjárás miatt virágporuk továbbra is nagy mennyiségben van jelen a levegőben, a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ mérései szerint.



Mindemellett az adatok azt mutatják, hogy a tavaszi allergén növények pollenszórása is fokozatosan erősödik. A nyíré a közepes tartományban alakul, a platáné azonban Pécs környékén eléri a magas, minden allergiásnál tüneteket okozó szintet. A fűz, a kőris, valamint még a ciprus- és tiszafafélék, illetve a gyertyán virágporának mennyisége jellemzően közepes. A nyár, a juhar, a tölgy, illetve a bükk pollenkoncentrációja az alacsony-közepes tartományban alakul, az égeré, a szilé és a mogyoróé pedig legfeljebb alacsony szintet érhet el.



A tavaszi csúcsidőszak az elkövetkezendő hetekben várható – az NNK jelentése szerint ekkor már a nyír pollenszórása is tetőzhet, és tüneteket okozó mennyiségben megjelenhet a platán mellett a tölgy, a bükk, a fenyőfélék, illetve a pázsitfűfélék pollenje is.



– Jóllehet a húsvéti ünnepekre várható lehűlés és helyenkénti csapadék következtében a helyzet valamelyest javulhat, azaz az elkövetkező napokban csökken a pollenterhelés, ennek ellenére fontos, hogy aki allergiás, figyeljen a megelőzésre és a tünetek enyhítésére – hangsúlyozzák a szakemberek. Kiemelve, hogy aki eddig még nem tette meg, most itt az ideje, hogy felkeresse kezelőorvosát a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében.



Asztmává válhat



A szénanátha krónikus betegség, amit komolyan kell venni, mivel az allergiás nátha nem múlik el egyszerűen. Kezelés nélkül makacsul elhúzódhat és idővel asztma lehet a szövődménye. Szem-, fül- vagy orrviszketés, könnyezés – ezek a jellemző tünetei. Az is allergiagyanúra adhat okot, ha valaki minden évben szinte ugyanakkor betegszik meg. Ilyenkor célszerű kivizsgálás érdekében szakorvoshoz fordulni.