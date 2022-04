Az önkormányzat az Országfásítási Programban nyert 30 facsemetét, melyet a településen 2000 óta, az új évezredben születettek tiszteletére, és emlékére ültettek el, és egy díszes emlékművet is állítottak a gyerekek neveivel.



– Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok helyben maradjanak és érezzék a közösség szeretetét. Hogy minél erősebb kötelék köttessen a gyermek és a faluja között. Minden csecsemő neve felkerül rá, aki a településen születni fog és egy fát is ültetünk majd a tiszteletére – mondta Merk Zsolt, Meződ polgármestere.



A községvezető egyben köszönetet mondott mindenkinek, aki segített megvalósítani ezt a parkot, illetve a település első díszpolgári címét is átadta dr. Kóbor Gyula korábbi polgármesternek, jelenlegi alpolgármesternek. Kóbor Gyula a mai napig sokat tesz a faluért, időt és fáradságot nem kímélve saját keze munkájával szépíti a települést, többek között a kopjafákat is ő készítette. Zs. K.