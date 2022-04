Részvételi adatok, reggel 9 órai eredmények (9:57)

Országosan a választásra jogosultak 10,31 százaléka, 793 219 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



Négy évvel ezelőtt 13,17 százalék voksolt 9 óráig.

Baranya megyében összesen 9,99 százalék vagyis 29 410 szavazó adta le a voksát eddig.

Több helyen is az utcán áll a sor Baranyában (9:34)

A pécsi 2-es választókörben, a szabolcsi úti Művelődési Házban jóval nagyobb az érdeklődés, mint 4 éve. A sor elérte a bejárati ajtót, így a most érkezők már a hóesésben kénytelenek várakozni.

Két sor is van a 47-es pécsi szavazókörnél. Az egyik, a rövidebb, átjelentkezőknek van fenntartva, de nem mindegyiknek. A megyéjük kezdőbetűjének ÁBC-ben elfoglalt helye szerint döntik el, hogy ki állhat be oda.

Hosszú sorokban kanyarognak a választópolgárok a pécsváradi Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola folyosóin, hogy leadhassák szavazatukat.

Orbán Viktor már szavazott (9:00)

Orbán Viktor miniszterelnök feleségével, Lévai Anikóval együtt szavazott a budapesti 18. választókerület 53. szavazókörében, a Zugligeti úti iskolában.

A háború és a béke a választás tétje - mondta Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában.

Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről (8:46)

A rendkívüli eseményeket közzé kell tenni a Nemzeti Választási Iroda honlapján is. A szavazatszámláló bizottság elnökének a rend fenntartása érdekében hozott intézkedése mindenkire kötelező.

A szavazatszámláló bizottságnak meg kell akadályoznia, hogy a szavazóhelyiségben tartózkodók közül bárki befolyásolni próbálja a többi választópolgárt. Kényszert azonban a testület tagjai rendfenntartási célból sem alkalmazhatnak, ha azonban bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit, akkor a rendőrség megérkezéséig az illető feltartóztatása érdekében arányos kényszer alkalmazható.

A szavazás napján a szavazókörben rendkívüli eseménynek kell tekinteni minden olyan történést, amely veszélyezteti a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását. Ilyen lehet például, ha rosszullét miatt mentőt kell hívni egy választópolgárhoz, esetleg a bizottság valamelyik tagjához, haláleset történik a szavazóhelyiségben, bombariadó van, tűz üt ki vagy áramszünet következik be a szavazóhelyiségben.

Rendkívüli eseménynek számít az is, ha bántalmazzák a szavazatszámláló bizottság valamely tagját, választópolgárok összeverekednek a szavazóhelyiségben, kábítószer hatása alatt álló vagy ittas ember akadályozza a választópolgárokat a szavazásban, esetleg rendbontók megrongálják a szavazóhelyiség bútorzatát, felborítják a szavazófülkét.

A rendkívüli eseményeket súlyuk szerint két csoportba lehet sorolni. Az egyik körbe azok tartoznak, amelyek a szavazatszámláló bizottság elnökének döntése alapján gyorsan megszüntethetők, elháríthatók, így a szavazás folytatását nem veszélyeztetik.

Vannak azonban olyan rendkívüli, elháríthatatlan események, amelyek miatt a szavazás lehetetlenné válik. Ilyenek például, ha a szavazatszámláló bizottság szavazóhelyiségben jelen lévő tagjainak száma három alá csökken, ha haláleset történik, vagy ha bombariadó van.

Ilyen esetekben a szavazást fel kell függeszteni, az urnákat és az iratokat zárolni kell, és a felfüggesztésről a helyi választási iroda vezetőjét tájékoztatni kell. Bombariadó esetén ki is kell üríteni a szavazóhelyiséget és értesíteni kell a rendőrséget.



Részvételi adatok, reggel 7 órai eredmények (8:44)

Budapesten az első részvételi adatok szerint 7 órakor a részvételi arány 1,82 százalék.

Megyénkben:

Baranya 01-es számú: 1,59%

Baranya 02-es számú: 1,67%

Baranya 03-as számú: 1,84%

Baranya 04-es számú: 1,76%



Nagy sor alakult ki az átjelentkezőknél (8:21)

A folyosó végéig ér az átjelentkezők sora a pécsi Kossuth téri szavazóhelyiségben reggel negyed kilenc után egy kicsivel.

Nem engedik szavazni azt a választót, aki nem írja alá a névjegyzéket (8:19)

Ha valaki nem tudja igazolni a személyazonosságát, a lakcímét vagy a személyi azonosítóját, és emiatt felveszik a visszautasítottak jegyzékére, de később visszatér és magával hozza az érvényes igazolványát, akkor természetesen szavazhat.

Vissza kell utasítani azt is, aki nem szerepel a névjegyzékben, esetleg már szavazott (azaz már szerepel az aláírása a névjegyzéken).

A választó a névjegyzéken aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot, de külön kell aláírnia a népszavazás és az országgyűlési választás szavazólapjának átvételét. Dönthet úgy, hogy valamelyik szavazólapot - akár az országgyűlési választásét, akár a népszavazásét - nem veszi át, ekkor csak a megfelelő rovatban írja alá a névjegyzéket. Ha csak egyik helyen írja alá a névjegyzéket, és később visszatér szavazni, a másik rovat aláírását követően megkapja a másik szavazólapot is.

Ha a választópolgár kifogásolja, hogy alá kell írnia a névjegyzéket, akkor a szavazatszámláló bizottság elnöke felvilágosítja: az aláírás célja a szavazólapok átvételének elismerése. Ha a választó megtagadja a névjegyzék aláírását, akkor vissza kell őt utasítani, és fel kell vezetni a visszautasítottak jegyzékébe.

Tilos parkolni (7:54)

Április 3-án, az országgyűlési képviselők választása napján 0-24 óráig az alábbi utcákban Pécsett, a kijelölt parkolóhelyeken a választás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében nem lehet megállni:

- a Munkácsy Mihály utca, Fürdő utca – Széchenyi tér közötti szakaszán

- a Perczel utca, Széchenyi tér – Városház köz közötti szakaszán.



Csak a szavazókörök közelében nem szabad kampányolni (7:29)

Általános kampánycsend nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni.

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat.

Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

Az szszb-nek rendszeresen ellenőrizze kell, nem helyeztek-e el valamely szavazófülkében kampányeszköznek minősülő anyagot, például jelöltnek vagy jelölőszervezetnek a szórólapját.

A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.





Az első szavazóra papírtömeg várt ( 7:16)



Kollégánk Pécsen a Jókai iskolában adta le a szavazatát. Idén az első voksoló volt ebben a szavazókörben. Már az elején felhívták a figyelmet, hogy egy kis időt vesz igénybe az adminisztráció. Először a lakcímkártyát és a személyigazolványt ellenőrizték, majd több papírlapot, összesen hatot kellett aláírni, amit az ottani bizottság is aláírt. Utána újabb lap jött, két darab, amit a mozgóurnába helyeztek el azután, amikor kollégánk megbizonyosodott róla, hogy üres a doboz. Hasonlóképpen történt azokkal az urnákkal is, ahová a szavazataikat tehetik be a választópolgárok. Mindegyik üres volt, majd jöhetett a plomba rá. Az egész művelet közel tíz percet vett igénybe. A sok papírmunka után megkapta a szavazólapokat, ikszelt, és jöhetett a végkifejlet, az urnába helyezés. Még csak reggel 6 óra 20 perc volt, de az iskola folyosóján már közel tíz ember várakozott, hogy leadhassa szavazatát.





Mindenhol rendben megkezdődött a voksolás (7:10)

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés - közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője.

Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 243 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást. A szavazókörök zárásáig, este 7 óráig csaknem 7,7 millió választópolgárt várnak az urnákhoz - tette hozzá.





Országszerte megnyitottak a szavazókörök (7:02)

Vasárnap reggel hat órakor szerte az országban megkezdődött a voksolás, 3154 településen és 23 budapesti kerületben 10 243 szavazókör este hét óráig várja a 7,7 millió választópolgárt. Nemcsak országgyűlési választást tartanak ma, hanem népszavazást is gyermekvédelmi kérdésekben.

A Magyarország területén urnákhoz járulók mellett 145 külképviseleten 65 ezer választópolgár adhatja le voksát, 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választó pedig levélben szavazhat.

A szavazatszámláló bizottságok először az országgyűlési választás szavazólapjait számlálják össze, így az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik, és este 11 óra körül már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós, de a választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (106 egyéni választókerületben összesen 663 egyéni jelölt indult) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Az utóbbi íven leadott szavazatok és a töredékszavazatok alapján az országos listáról 93 képviselői helyet osztanak szét, így jut mandátumhoz az összesen 199 országgyűlési képviselő.

Tizenkét nemzetiség több mint 41 ezer választója azonban - akik kérték, hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt a választáson - nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.

A külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország külképviseletein akkor szavazhatnak, ha jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de egy másik településén élni akar a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat, ezt csaknem 158 ezren jelezték előre. Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz.

Az országos pártlistára levélben szavazhat az a 456 ezer, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki kérte felvételét a névjegyzékbe. Közülük közel 220 ezren már leadták szavazatukat vagy postán juttatva vissza, vagy a külképviseleteken.

A szintén ma tartott gyermekvédelmi népszavazás négy kérdése úgy szól: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?”





A Nemzeti Választási Iroda a bama.hu megkeresésére közölte, hogy először az országgyűlési választás eredményeit összesíti majd a szavazatszámláló bizottság. Egészen pontosan az egyéni jelöltekre, majd a listára leadott szavazatokat számolják össze először, és ezt követi a népszavazás szavazólapjainak összesítése.

Az előzetes eredmények közlése várhatóan röviddel a szavazás lezárását követően kezdetét veszi. Arra a kérdésre, hogy mikorra lehet eredményt hirdetni, annyit közölt a választási iroda: előre pontosan nem jelezhető, mikor mekkora lesz a feldolgozottság, de az előzetes eredményközlés során a késő esti órákban várhatóan már magas feldolgozottságú adatokat közölhetünk.



Szállítják az urnákat és a szavazólapokat (6:30)

Hajnali öt óra. A pécsi Kossuth téren felsorakoztak a taxik, ők szállítják ki a választókörökbe az urnákat és szavazólapokat, amit ott a helyben ellenőriznek, hogy minden szavazólap megérkezett-e.