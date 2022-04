Több jelzés is eljutott pénteken szerkesztőségünkbe arról, hogy egy budapesti telefonszámról érkező, rögzített üzenettel hívnak fel választókat a mohácsi választókerületben azt sugalmazva, hogy a nemzeti oldal jelöltje elfáradt az eddigi politizálásban, s ezért nyugdíjba vonul. Természetesen ebből egy szó sem igaz.

– Negyven év munka után mindenki rászolgál a pihenésre. Nincs ez másképp Hargitai János esetében sem, aki már negyven éve politizál. Ennyi idő alatt nincs ember, aki nem fáradna el. Április 3-a után végre megpihenhet a politikával töltött kemény évtizedek után – ezekkel a mondatokkal kezdődik az a rögzített üzenet, amellyel a mohácsi választókerületben lakó polgárokat hívogatnak.

A budapesti körzetszámról indított hívások során egy női hang ezt követően a balliberálisok mohácsi jelöltjét ajánlja a hívottak figyelmébe, aki „kész átvenni Hargitai János helyét”.

– Többen is azzal kerestek meg pénteken, hogy igaz-e, hogy Hargitai János nyugdíjba vonul, s ezért nincs értelme rá szavazni – nyilatkozta lapunknak Habjánecz Tibor, Geresdlak polgármestere. – Voltak olyan szomszédok a faluban, akik ezen össze is vesztek, mert egyikük simán elhitte, amit a hívás sugalmaz. Sőt, azóta más településekről is megkerestek azzal, igaz-e a hír. Felháborítanak tartom, hogy ha még közvetett módon is, de ilyen valótlanságokat terjesztenek – mondta a polgármester.

Hargitai János érdeklődésünkre így fogalmazott a történtek kapcsán:

– A plakátjaim megrongálásával és eltávolításával kezdték. Most megtévesztő telefonhívásokkal a nyugdíjba vonulásomról beszélnek. Huszonnégy éve vagyok parlamenti képviselője a térségemnek. Hatszor nyertem választásokat, mindig baloldali jelölttel szemben. Sokat reméltek ők is, ahogy a jelenlegi is. Már csak vasárnap estig kell várnia, és ő is a helyére kerül – fogalmazott a nemzeti oldal politikusa.