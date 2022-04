– 2016 januárjában jött az ötlet, hogy szeretnénk Villányban egy olyan helyet nyitni, amivel ezt a piaci rést be tudjuk tölteni. Szerettük volna kiszolgálni azon Villányba érkező vendégeket, akik nem feltétlenül bort fogyasztanának, hanem kóstolnának egy jó sört is. Az elején tartottunk tőle, hogy mi lesz, ha nem sikerül ezt az elképzelésünket sikerrel megvalósítani, de az édesapám azt mondta, az erre szánt kezdőtőkét könyveljük el úgy, mintha elmentünk volna egy lóversenyre és rossz lóra tettünk volna – emlékezett vissza az üzletvezető a kezdetekre.

A kocsma 2016. március 4-én nyitott ki, és családi vállalkozás, hiszen Aurél testvére és az édesanyjuk is itt dolgozik. Mellettük 7 dolgozóval – mint Aurél hangsúlyozta: munkatárssal – látják el a feladatokat. Az édesapjától kapott motivációt nem felejtik el, és továbbra is azon dolgoznak, hogy Villányhoz méltó, minőségi szolgáltatást nyújtsanak. Az elmúlt 6 és fél évben több híresség és sikeres sportoló fordult meg náluk, akik mind igazolták, hogy nagyon is van helye a bor városában egy jó sörözőnek. Havonta legalább egyszer ingyenes zenés estét szerveznek, emellett – a számos felkérésnek eleget téve – évente 10-20 kitelepülést is vállalnak a villányi, valamint a környező települések rendezvényein.



– Mindig próbálunk egy kicsivel többre törekedni, és valahogyan kitűnni a baranyai kocsmák sorából – fogalmazott Jerkus Aurél. Az idei évtől a kínálatukban szerepel a Guinness super premium ír sör, illetve másfél hónapja saját ízlésük szerint készült kézműves sörüket, vagyis az első Villányi sört is megkóstolhatják a vendégek, és természetesen azoknak sem kell kirekesztve érezniük magukat, akik a sörözőben mégis boroznának, hiszen három pincészet (Gere Attila, Csillagvölgy, Günzer Zoltán) boraiból is lehet fogyasztani a MenjBe-n („Mennyben”).



A Menjbe elnevezés egyébként az egyik családtag ötlete volt, és a kétértelmű kiejtésével telitalálatnak bizonyult, így büszkén használják ezt a nevet. 2018. augusztus 20-án a rendezvénytér sarkán az alsóbb kategóriájú párja, a Mini MenjBe is megnyitott.