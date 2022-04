A részletekről az elnök dr. Szűcs Rozália onkológust kérdeztük.

– Több mint 35 éven át volt gyermekonkológus, nyugdíjasként pedig a leukémiás, daganatos betegek gyógyulását segítő alapítványt vezeti.

– Tudni kell, hogy a főorvosi tevékenységem mellett alapító elnöke voltam a szervezetnek 1990-ben, tehát ez a folyamat is három évtizedes. S azért hoztuk létre, mert míg napjainkban többnyire 1–7 napig tart, akkoriban viszont egy hónapnál hosszabb időt igényelt, mire az utókezelésekkel feljavítottuk a kisbetegek állapotát. Ez egy igen nehéz időszak, igyekeztünk hát barátságosabbá tenni a környezetet kedves játékokkal, a segítő szülők bevonásával. Mert nem csak a test, a lélek sérüléseit is helyre kell állítani esetükben.

– Nem hátráltató tényező, hogy a gyerekek látják egymás fájdalmas tekintetét?

– Ők csodálatos személyiségek. Amint kicsit jobban vannak, máris játszanak, keresik egymás társaságát, és tapasztalataink szerint ez óriási lökést ad a gyógyuláshoz. Az osztályunk kezdettől olyan, mint egy játszótér. Az alapítvány pedig abban segít, hogy gyógytornászok, pszichológusok segítségével az utókezelt gyerekek együttlétét a családdal, a segítő hozzátartozókkal minél magasabb szintre emelje. No és az alapítványnak köszönhető az is, hogy időnként bohócok, előadóművészek igyekeznek a gyerekek arcára mosolyt csalni.

– Milyen a gyógyulási esélyük?

– Évente 30-50 ifjú beteg fordul meg az osztályon, s a kezdeti 50-60 százalékról 80-90 százalékra emelkedett a szükséges terápiák után innen kikerülő teljes életet élők száma. Meg kell mondanom, esetünkben mindez kollektív siker, mert kitűnő a gyógyító csapatunk. Az egykori betegeink közül pedig sokan visszajárnak, a művészi pályát választók pedig adománygyűjtő műsorokat adnak. Továbbá az országban elsőként nálunk jöttek létre olyan találkozók, ahol a régi betegek mesélnek a most gyógyulóknak az életükről. S igen pozitív motiváció, amikor egykori betegünk a gyerekével, sőt, az unokájával érkezik megvigasztalni, megerősíteni a bent fekvőket.



Hazajár túrázni szabadidejében



Dr. Szűcs Rozália 1949-ben született Kapuváron. Ott nőtt fel, oda járt általánosba, ott is érettségizett. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1973-ban diplomázott, labor és gyermekgyógyász szakorvos, majd onkológusként is szakvizsgázott. 1978 óta tevékenykedik a PTE Gyermekklinikán, ahonnan 2013-ban főorvosként ment nyugdíjba. A Tölösi Péter Alapítvány alapító tagja, kezdettől elnöke. Legfőbb hobbija az olvasás és a természetjárás. Nemcsak a Mecsekben indul nagy kirándulásokra, de sokat túrázik szülőföldjén, az Alpokalján és a burgenlandi részeken is.