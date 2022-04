– Miként készült fel erre az előadásra?

– A mozgás mellett lényeges a karakterformálás, ez a társulat minden produkciójára igaz. Sokat gondolkodtam a szerepen, hogy a nézők vajon hogy képzelik el Carmen alakját, ugyanakkor a saját személyiségemet is beleviszem a szerepbe. Fontos, hogy összehangoljam a szívemet a szereppel, hogy jól érezzem magam benne, ez kifelé is meglátszik.

– Milyennek látja Carment?

– Carmen egy rendkívül erős nő, a darabban ő a középpont, ő mozgatja a szálakat. Rengeteg mindenen megy keresztül, mégis megőrzi az önmagába vetett bizalmát. Én úgy közelítettem meg a szerepet, hogy megmutassam, Carmen rendkívül különleges karakter. Fontosnak tartom, hogy ne az szűrődjön le, Carmen azért vonzza a férfiakat, mert könnyűvérű lenne, hanem azért, mert olyan elragadó a kisugárzása.

– Közel érzi magához a szerepet?

– Számomra Carmen jelenti az eddigi legnagyobb és legnehezebb feladatot. Sokat dolgoztam a szerep átvételén, ugyanis előttem Ujvári Katalin táncolta nagy sikerrel – az előadást immár nyolc éve játssza a társulat. Ez némi nyomást és kihívást is jelentett, főleg, hogy az én karakterem nagyon más, nem ennyire domináns – eddig főként naivajellegű karaktereket játszottam. De úgy érzem, sikerült megtalálni magamban a kapcsolódási pontokat és a saját elképzeléseimet is megmutatni a szerepben. A nézők számára is érződik, ha belőlem fakad az, amit megvalósítok a színpadon.

– Mit gondol, Carmen valóban mindvégig ennyire magabiztos?

– Bár mindig törekszik erősnek mutatni magát, azért benne is megjelenik egy-egy pillanatra a szomorúság. Amikor egyedül sétál, magára marad, azt gondolom, valamennyire megtapasztalja a gyengeséget is – több oldala is van Carmennek. Ez az egész előadásban érezhető, végig nagyon erős a dinamika, hullámzó a történet folyása.

– Hogy élte meg a darab drámai­ságát?

– Nem negatív energiákat érzek az előadás során, hanem azt, hogy tragikumában is szép az egész – hasonló egy Shakespeare-drámához. A Vincze Balázs által koreografált és rendezett előadást különleges összhang jellemzi. Összekapcsolódik Bizet zenéje a mozgással, világítással. Bár a végkifejlet tragikus, a bemutatott képekben tisztaság és erő rejlik.



Már ismerős arcok fogadják az utcán



Karin Iwata 1997-ben született Japánban. Tizenöt éves korában Magyarországra érkezett táncot tanulni, a Magyar Táncművészeti Egyetem után a Pécsi Baletthez szerződött. Bár kezdetben nem volt egyszerű egy új nyelv és kultúra elsajátítása, a mosolygós fiatal balerina hamar megkedvelte a magyarországi életet. – Nagyon szeretek itt lenni, igazán otthonos érzés, hogy Pécsen már rengeteg embert ismerek, bárhova megyek, ismerős arcok jönnek velem szembe – mondta Karin.