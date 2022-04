– Kölykök is érkeznek hozzánk rendszeresen, ezeket jó eséllyel tudjuk gazdásítani, ám az öreg kutyákból szökőévente sem fogadnak tőlünk örökbe – meséli Pintérné Tavali Irén, aki férjével vezeti a Mecsekszabolcs határában található menhelyet.

– Olyan rendszeresen érkeznek kölykök, hogy épp a minap négy kis német juhászt hajítottak át – szó szerint - a két és félméteres kerítésünkön – teszi hozzá Pintér László- – Az egyiküknek a lába is eltört, és meg kellett műteni. Mivel a menhely be van kamerázva, így megtettük a feljelentést, és a rendőrség már el is fogta a barbár állatkínzót.

A házaspár ezután egy több mint tízéves kutya, Gazember történetét meséli el, ez az eb lehet a készülőben lévő „szociális otthon” első lakója majd. A négylábút egy csődbe ment cég pécsi telephelyén hagyták hátra étel, ital nélkül a dolgozók. A kutya megetetése és megfésülése után a házaspárral átruccantunk az új telekre, ahol Gazember és a hozzá hasonló hányattatott öreg ebek tölthetik majd nyugdíjas éveiket.

A telken álló ház bizony alapos felújításra szorul és a kutyák biztonsága miatt a kerítést is meg kell erősíteni. Az egyesület – bár sokan támogatják nemes céljaikat – jelenleg költségvetési nehézségekkel küzd. – A telket a lányom és a vejem vette, a kerítésanyagot már megvásároltuk és egy pécsi cég vállalta, hogy lecseréli az összes nyílászárót az épületen – meséli Pintérné, akitől megtudtuk, hogy bár hamarosan pénz állhat az alapítványhoz pályázati forrásból, de ezt a menhely bővítésére kénytelenek fordítani, hiszen tizenegy kutyát így is a saját családi házukban kellett elszállásolni, amíg nincs elegendő kennel a menhelyen.

Az állatvédő házaspárnak az öregeb-otthon tetejének felújításában és a kémény újraépítésében jól jön bárminemű segítség, legyen az anyagi vagy akár fizikai jellegű. Ha valakiben felmerül a segítő szándék a nemes célért, a Hachiko Egyesület Facebook-oldalán megtalálja a szükséges számlaszámot és elérhetőségeket.