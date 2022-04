Mint arról beszámoltunk, idén újra meghirdette a nagyböjti irgalmasság gyakorlásának ősegyházi hagyományát a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) – a „Tartós szeretet” nevű adománygyűjtő akció során arra biztatták a híveket, hogy március 20. és 27. között vigyék a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára, és tegyék azt a templomban az erre kijelölt helyre. Ebben az évben az MKPK döntése értelmében az összegyűlt élelmiszer-adományokat az ukrajnai háború menekültjei számára gyűjtötte a Katolikus Karitász.



Bármilyen tartós élelmiszert szívesen fogadtak: liszt, cukor, rizs, tészta, búzadara, olaj, konzervek, zacskós leves, tartós tej, keksz, édesség, lekvár, kávé, tea.



– A Pécsi egyházmegye plébániái összesen 7900 kg élelmiszert gyűjtöttek össze a templomokban és a többi gyűjtőponton az egyhetes akció eredményeként – áll a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász közleményében.



A segélyszervezet immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Tartós szeretet programját az egész országban. A Pécsi egyházmegyében összegyűlt 7900 kg adományból eddig 5700 kg élelmiszert juttattak el közvetlenül Kárpátaljára a karitász munkatársai.



- A felajánlásokat önkéntesek válogatják, fajtánként és lejárati idő szerint csomagolják dobozokba, majd eljuttatják oda, ahol a legnagyobb a szükség – közölte a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász. Kiemelve, hogy a gyűjtés a háborús helyzet fennállta miatt továbbra is tart, a karitász egyházmegyei gyűjtőpontjain továbbra is fogadják az adományokat.



– A Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász ezúton is köszönetet mond mindenkinek, akik adományaikkal hozzájárultak és hozzájárulnak az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítéséhez – közölték.



Folyamatosan segítenek az önkéntesek





A Katolikus Karitász már több mint egy hónapja van jelen Barabáson, hogy fogadja az érkező menekülteket. Tájékoztatójuk szerint folyamatosan, 24 órában végzik a szolgálatot.



A karitász barabási segítségpontján az önkéntesek és a szervezet munkatársai napi két műszakban dolgoznak. Reggel 8 órától este 8-ig, illetve este 8-tól reggel 8-ig. A váltott műszakok alatt logisztikai és adminisztratív feladatokban működnek közre az önkéntesek. Segítenek fogadni az érkező menekülteket, részt vesznek a regisztrációs folyamatokban. Ezenkívül segítenek az élelmiszercsomagok előkészítésében, a készletek rendben tartásában és a fogadópont tisztán tartásában. Az önkéntesek számára – akik jelentkezését folyamatosan várják – napi egyszeri meleg étkezést, hideg élelmet, kellő mennyiségű folyadékot és fűtött szállást tud biztosítani a szervezet a konténerházaiban.