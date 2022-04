Az örök elégedetlenkedők szerint csak a választásoknak szólt az a rengeteg bejelentett és átadott fejlesztés, ami Baranya megyében az elmúlt hónapokban történt, és a kampányidőszakot követően majd szépen elcsendesedik minden. Mi sem bizonyítja jobban ennek ellenkezőjét, mint az, hogy péntek délelőtt újabb milliárdos fejlesztések terveit jelentették be Siklóson.



Az önkormányzat a közelmúltban 8,5 hektár területet vásárolt a város ipari park­jának szomszédságában, és az ezzel megnövelt területen milliárdos fejlesztések kezdődnek hamarosan a város határában.

Az Őri László vezette megyei önkormányzat 50 millió forinttal járult hozzá ahhoz, hogy Siklós a Településfejlesztési Ipari Program keretében megpályázhasson egy 700 millió forintos támogatást, amelyből a helyi ipari parkot fejlesztik tovább. Ezek során az új földterületeken is kiépül az infrastruktúra: a csatorna-, víz-, villamos­energia-, gáz-, út-, telefon- és vezetékes internethálózat, valamint a parkolók és a közvilágítás.



– Már 2014-ben, mikor először jártam országgyűlési képviselőként Siklóson, beszéltünk a gazdaság fejlesztéséről, ám akkoriban ehhez sem koncepció, sem elképzelés nem volt – emlékszik vissza Nagy Csaba országgyűlési képviselő. – 2018-ban már pontos tervek szerint kezdtük meg a város gazdaságának korszerűsítését, a következő négy év során pedig az Európai Unió és a kormány támogatásainak köszönhetően a gazdasági növekedés útjára léphet a város.

Riegl Gábor polgármester azt tartotta fontosnak kiemelni a sajtóeseményen, hogy Siklós számára jelenleg a legfontosabb kérdés az újraiparosítás, hiszen a város önmagából a turizmusból nem képes megfelelően fenntartani magát.



– Tízéves programunkban, a Siklós 2030-ban az ipari park fejlesztése a legelső és az egyik legfontosabb pont. Szeretnénk, ha az ipar válna húzóágazattá, és a turisztikához hasonló kiemelt szerepet játszana a város életében – értékelt a polgármester.

– A gazdasági mutatókban Baranya a sereghajtók között van az országban, és ezen is szeretnénk változtatni a mostani fejlesztésekkel – nyilatkozta lapunknak Őri László. A megye önkormányzati vezetőjétől megtudtuk, hogy összesen mintegy 1,6 milliárd forint áll majd a siklósi városvezetés rendelkezésére a közeljövőben az ipari tervek megvalósítására.



Új üzemcsarnok is épül a területen



A város gazdasági terveinek következő lépéseként egy ezer négyzetméteres üzemcsarnok is épül majd, amelyre a költségvetést egy másik – mintegy 400 millió forint összegű – pályázati forrás fogja biztosítani. A tervek alapján az igény függvényében két különálló, ötszáz négyzetméteres területre is lehet majd bontani az akár gépipari, műanyagipari vagy könnyűipari termelőtevékenység befogadására is alkalmas vadonatúj ipari csarnokot.