A jelölteknek még mintegy három hetük van arra, hogy eltávolítsák a közterekről a kampányidőszakban kihelyezett plakátokat. Az idő tehát egyelőre nem szorítja a közelmúltban korteskedőket, ám sokan vannak, akiknek már most szúrja a szemét, hogy minduntalan politikusokkal kell farkasszemet néznie reggeltől estig. Van akinek különös mód a begyében lehetnek a kint felejtett plakátok Pécsett, a város több pontján is olvasható választási hirdetményeken a filctollal odapingált kiegészítés: „Szedd le!” A lényegre törő üzenet elkövetőjét nem lehet elfogultsággal vádolni, kormánypárti és ellenzéki politikusok transzparenseit is szeretné eltávolíttatni.



A választási molinók eltávolítására adott határidő május 3-án jár le, ugyanakkor sokan örülnének, ha a jelöltek nem várnának az utolsó pillanatig, már csak azért sem, mert az időjárás is elkezdte kikezdeni a köztereken elhelyezett transzparenseket. A megyében számtalan helyen volt tapasztalható az, hogy a viharos szél által letépett plakátok össze-vissza repkednek, bosszantva ezzel autósokat és gyalogosakat egyaránt.



A törvény szerint a plakátot annak kell eltávolítania, aki elhelyezte, vagy annak, akinek az érdekében kihelyezték. Az önkormányzatok a türelmi határidőt követően már maguk is eltávolíthatják a plakátokat, ám ennek költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Reméljük idén kevesebb probléma lesz ezzel, 2018-ban ugyanis a határidő lejárta után is rengeteg plakát maradt fent a pécsi villany­oszlopokon.