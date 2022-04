Ahogy várható volt, a 2022-es választásra húztak lapot a baloldali városvezetésben, amely az elmúlt időszakban alaposan túltolta a kormányellenes hangulatkeltést, propagandát, de számos helyi leszámolást is e cél elérésének állítottak be. A választóknak 2019-ben tett ígéretekhez képest visszatértek a hatalomba a szocialisták is, nem is akármilyen erőfölényt szerezve a városházán. Ennek lett vesztese – a helyben kissé naiv – Momentum is.

A Mandulás kemping bulija

A volt MSZP-pénztárnokhoz Puch Lászlóhoz köthető, a Zuschlag-perben elítélt által irányított vállalkozás volt az, amelyik hosszú évek után azzal jelentkezett 2021-ben, hogy luxuslakóparkot épít a volt Mandulás kemping természetvédelmi oltalom alatt is álló területén. Ez az akció akkor bukott ki, amikor ez megjelent a Pécsi Építési Szabályzat több száz módosító kérelme között az akkor még a momentumos Topán László által vezetett bizottság előtt.

A jobboldalt nem, de a Momentumot igen

A jobboldali politikusok voltak az elsők, akik tiltakoztak a luxuslakópark ellen, amit végül sikerült is megakadályozni, de a momentumosok sem nézték jó szemmel a MSZP-közeli "vállalkozónak" milliárdos hasznot ígérő elképzelést. Az MSZP-hez közeli helyi propagandalapban a lakópark építés ellen tiltakozó szövetségeseket célkeresztbe is vették, ahogyan megkapta a magáét a jobboldal szintúgy. Mivel az utóbbit nem lehetett leszámolással félreállítani, vagy pozíciókkal megkínálni – mint az LMP-t –, ezért a Momentumot kellett "ütni" és Topán Lászlót személyesen is megtámadták a Péterffy munkatársaihoz köthető lapban.

Kiléptek, kirakták őket

Városházi forrásaink szerint Topán Lászlóval az is lehetett a "probléma", hogy komolyan vette a bizottság elnöki munkáját, túl sokat és túl lelkiismeretesen dolgozott. (Egyébként még a polgári foglalkozását is szinte teljesen feladta.) Az sem volt jó pont, hogy a Momentum városházi frakciója támadta az MSZP-s Nyőgéri Lajos alpolgármesteri kinevezését, még méltatlansági eljárást is kezdeményeztek ellene. Tavaly nyáron aztán momentumosok kiszakadtak a koalícióból, erre válaszul szövetségeseik kiebrudalták őket a bizottsági helyeikről.

Csak a választásig húzzák ki...

Úgy tudjuk, hogy tavaly év végén megjelent a városban a Momentum országos vezetése, hogy rendet tegyen a pécsi káoszban, amelyet az is színez, hogy a helyi elnököt, Nemes Balázst már tavaly megvádolták saját párttársai azzal, hogy csalással maradhatott vezető. Nemes szerepe azért is érdekes, mert ő az, aki az MSZP-hez sodródó városvezetés ellen nem állt ki, miközben több mint bruttó félmillió forintot keres innovációs biztosként.

Információink szerint a hónapokkal ezelőtti találkozón az volt a "kérés" a helyi momentumosok felé, hogy a parlamenti voksolásig "hallgassanak" – ezért történhetett meg az, hogy Topán csak most, a választás utáni első közgyűlésen lépett ki a Momentum frakcióból.