Néhány évvel ezelőtt szóba került, hogy melyik iskolákat kellene felújítani, bővíteni a tankerületben, minden intézmény vezetője próbált érveket keresni, hogy miért az ő létesítményükre essen a választás.



– A kozármislenyi iskolába 2008-ban 316 diák járt, mára ez a szám 708-ra emelkedett. Nemcsak a diákok, hanem a város lélekszáma is ugrásszerűen megnőtt, ezért szükség volt új bölcsőde építésére, az óvoda és az iskola fejlesztésére, bővítésére – említette Varga Éva intézményvezető kedden az iskolafelújítási projekt záróeseményén.



A beruházás 683 millió forint Európai Uniós forrásból és a kormány csaknem 105 millió forintos többlettámogatásából valósult meg. A munkálatok 2017-ben indultak, négy és fél év alatt felépítettek egy kétszintes, 1183 négyzetméteres új épületszárnyat. Többek között új étkezőt, modern szaktantermeket és egy csendes udvart is kialakítottak, ahol elmélkedni, olvasni lehet.



– Úgy terveztük, mintha az otthoni lakásunkat építenénk – tette hozzá az igazgatónő, aki elmondta, hogy kialakítottak egy nagy tanárit, ahol a hetven tanár kényelmesen elfér, és egy nyugitanárit is létrehoztak.



Négy jelentős iskolafejlesztés valósult, illetve valósul meg a tankerületben, Kozármisleny­ben, Komlón, Pellérden és Pécsváradon. A fejlesztéseknek köszönhetően korszerű tantermekkel, berendezésekkel, infrastruktúrával gazdagodtak, illetve gazdagodnak az iskolák, említette meg a keddi iskolai túrán Király Istvánné, a Pécsi Tankerületi Központ szakmai vezetője.



– Sokan hozzájárultak a kozármislenyi pályázat eredményességéhez, tervezők, kivitelezők, műszaki ellenőrök, iskolai vezetők, pedagógusok, a Pécsi Tankerület pályázati, működtetési osztálya, a kozármislenyi önkormányzat képviselői, vagyis összesen több száz ember dolgozott a gépezetben – említette meg Molvayné Sárosi Eszter projektmenedzser.