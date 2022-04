Június utolsó napján lejár a kormány veszélyhelyzet miatt meghozott határozata, mely szerint nem szükséges műszaki vizsgáztatni a lejárt forgalmi engedélyű gépkocsikat. Ugyan a naptár szerint van még időnk a határ­időig, azonban semmiképpen sem érdemes az utolsó pillanatokig halogatni a dolgot. A Magyar Autóklub ugyanis a napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmas torlódás várható a határidő lejárta előtti hetekben a műszaki vizsgaállomásokon.



Mivel Baranyában is az országos átlaghoz hasonlóan öregedik az utakon közlekedő autók átlagéletkora, így nem csak a vizsgaállomásokon kell számítani torlódásra, hanem az autószerelő műhelyekben is. Sokan nem gondolnak bele, de nem alapvetés, hogy egy jobb esetben csak tizenéves autó simán abszolválja a vizsgát. Sanszosan cserére szorulnak – főleg a rendszeresen nem karbantartott autóknál – a forgó, kopó alkatrészek, de rengeteg apróbb hiba is megbuktathatja a négykerekűt a vizsgán.



Ráadásul olyan öreg, szakadt huszonéves roncsok is róják szép számmal a megye útjait, melyeket négy éve nem látott a vizsgabizottság. Egy újonnan megvásárolt autónál ugyan még nem sok minden történhet négy esztendő alatt, de egy öreg gépjárműnél ennyi idő alatt katasztrofális állagromlás következhet be, nem véletlenül adnak ki rájuk maximum két évre forgalmi engedélyt.



– A napokban cseréltem vissza a nyári gumit egy leharcolt, harmincvalahány éves Opelen és bizony alulról elnézve csoda, hogy még egyáltalán működik – mesélte el lapunknak Tóth Zoltán, pécsi autószerelő. – Próbáltam felhívni az idős tulajdonos figyelmét arra, hogy bizony balesetveszélyes állapotúnak tűnik a kocsija, de csak legyintett, mondván, hogy heti egyszer a nagybevásárlásra jó lesz neki így is – mondta a szerelő, aki elmondása szerint az Opel forgalmijában azt látta, hogy 2018 februárjában járt utoljára műszaki vizsgán.



Márpedig amennyiben a fentiekhez hasonló rozsdamarta öreg autókat – komoly bírság kockáztatása nélkül – szeretnék június után is használni a tulajdonosaik, abban az esetben nem árt már most időpontot egyeztetni az autószerelővel. Több szakemberrel is beszéltünk a megyében, akik már most arra figyelmeztetnek, hogy május végétől nemhogy időpontjuk, de egy szabad percük sem lesz.



A Magyar Autóklub baranyai kirendeltsége szerint a régióban jelenleg még egy héten belül kaphatunk időpontot műszaki vizsgára, ám ahogy közeledik a június végi határ­idő, úgy ennek a sokszorosára nőhet a várakozási idő.