Ötödik alkalommal rendezi meg a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport a Táncbemutató Délutánját szombaton 15 órakor. A dunaszekcsői Szabadtéri Színpadon a tánccsoportok most is, mint a korábbi alkalmakon, megmutatják az évek alatt megtanult látványos koreográfiákat.

– Repertoárunkban a hagyományos sváb táncok mellett helyet kapnak az igazi sörfesztiválok hangulatát idéző vidám, humorral színezett koreográfiák is, és egy-egy magyar néptánc is. Az együttes javarészt saját koreográfiákkal dolgozik és áll színpadra – mondta Alföldiné Pajkos Kitti, az egyesület elnöke, egyben a csoportok vezetője, felkészítője, a koreográfiák megalkotója, betanítója.

A Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport 2014 januárjában alakult és először csak néhány párral, egy-egy tánc betanulásával mutatkoztak be Dunaszekcsőn. Hatalmas sikert arattak, és ennek köszönhetően az első fellépésük után – hamar – több párral is bővültek. Hónapok alatt folyamatosan gyarapodtak a táncolni vágyó fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. 2014 őszén meghirdették a helyi iskolások körében is a néptánctanulás lehetőségét, amelynek hatására az utánpótláscsoportot is sikerült megalakítani. 2017-ben egyesületté alakultak.

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2019-ben óvodás csoportot is indítottak. Jelenleg az együttes létszáma 40 főt tesz ki, ebből 20-an táncolnak a felnőtt csoportban, és 10-10 táncos az iskolás, illetve az óvodás csoport tagja.

– Kezdetben kizárólag önerőből boldogultunk, azóta legfőbb támogatónk a dunaszekcsői községi önkormányzat, és a Szekcsői Németek Nemzetiségi Önkormányzata. Emellett a Csoóri Sándor Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati támogatásainak segítségével folyamatosan újítjuk fellépőruhatárunkat, az idei évben sikerült próbatermünk felújítására is nagyobb összeget nyernünk – mondta a táncegyesület elnöke.

A szombati, ingyenes V. Táncbemutató Délutánon a Millich Duó lesz a vendégfellépő, majd ezután 20 órától a Sextett Zenekar közreműködésével jótékonysági svábbált is rendeznek a művelődési házban.