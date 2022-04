Meixner András volt MSZP-s alpolgármester fia, Meixner Barna jelenleg a városüzemeltetéssel, a parkolóüzemeltetéssel, a temetők gondozásával foglalkozó Biokom Kft. ügyvezetője, aki az előző szocialista városvezetés idején maga is kapott felügyelőbizottsági posztot.

A korábbi MSZP-s alpolgármester, Kunszt Márta ma már Gyurcsány Ferenc másik pártjának, a DK-nak színeiben politizál, a mostani városvezetésben civil tanácsnokként is dolgozik. Rajtuk kívül pedig Gonda Tibornak, az újabb volt MSZP-s alpolgármesternek is juthat hely az önkormányzati szférában.

A jelenlegi polgármester előterjesztése szerint mivel az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Kft.-nek 27 százalékos tulajdonosa a pécsi önkormányzat, ezért a cég felügyelőbizottságába is delegálhatnak személyt, nekik pedig Gonda Tiborra esett a választásuk, aki májustól a 2024-es esztendő végéig töltheti be ezt a pozíciót – bár díjazás nélkül teszi ezt, de éppen a regnáló baloldali rezsim szorította ki korábban a városházi jobboldali ellenzéket ezekről a helyekről, aminek következtében kevésbé van rálátásuk az egyes cégek működésére.

Gonda egyébként a volt Mandulás Kemping másfél évtizeddel ezelőtti értékesítése körül is felbukkant, hiszen a kemping annak a Mecsek Toursnak a része volt, amelyet a Gonda által alapított DD Tours Kft. vásárolt meg az akkori MSZP-s irányítású Baranya megyei önkormányzattól.

(A Mecsek Toursból Gonda érdekeltségi köréhez végül az orfűi kemping vándorolt, míg a pécsi létesítmény és a harkányi üzletrészek Puch László, volt MSZP-s pénztárnok köreit gazdagították.)

Rajtuk kívül megemlíthetjük még Tóth Bertalant, az MSZP jelenlegi társelnökét is, aki maga is alpolgármesterként dolgozott 2010 előtt. Bár közvetlenül nem tetten érhető a kapcsolata a mostani városvezetéssel, de úgy tudjuk, hogy van olyan baloldali képviselő jelenleg is, akit éppen ő alkalmaz asszisztensként, meglehetősen magas kiegészítő fizetésért.

A volt MSZP-s alpolgármesterekben egyébként az a közös, hogy annak idején úgy vettek fel jutalmat a munkájukért, hogy közben több tíz milliárdos adósságot halmoztak fel, amelyet aztán a most regnáló baloldali városvezetés által sokat szidott Orbán-kormány nullázott le.

Szintén a régi MSZP-s városvezető koalíciónak volt tagja az a Nyőgéri Lajos is, akit botrányos körülmények között nevezett ki először a jelenlegi polgármester alpolgármesterének a veszélyhelyzetet kihasználva, és aki ellen a saját koalíciós partnereik is tiltakoztak. Ráadásul lapunk munkatársánál jelentkeztek baloldali aktivisták is, akik szintén Nyőgéri félreállítását szerették volna elérni – hiába. Szintén a szocialista vonalat erősíti a pécsi önkormányzati szférában Gulyás Emil is, akit az MSZP volt városi elnökeként a Tüke Busz Zrt. igazgatótanácsába ültettek be.

A szocialisták pécsi térhódítása kapcsán megjegyezendő, hogy az MSZP a közös ellenzéken belül az áprilisi választáson összesen 10 képviselőt tudott a 199 fős Parlamentbe küldeni, ez nagyjából a képviselői helyek öt százalékát teszi ki.