Miközben pécsi polgárokat igyekeztek bűncselekményekkel megvádolni, addig sok-sok tízmillió forintot vettek fel azok az ügyvédek, akiket már lassan három éve fizet a pécsi szocialista hátterű városvezetés. A közelmúltban éppen egy általuk átvilágításnak nevezett tárgykörben szüntették meg a nyomozást a Tüke Busz Zrt. gumiabroncs-beszerzéseivel kapcsolatban.

A rendőrség még szakértőt is kirendelt, miután a baloldal tavaly tavasszal feljelentést tett, de végül egy év vizsgálódás után megszüntette az eljárást. A szocialista képviselő-jelöltséggel is kacérkodó ügyvéd, Bodnár Imre által vezetett elszámoltatók a megszüntetésre válaszul a baloldal számára újabb kétharmados vereséget hozó választás után éltek panasszal. Bodnár egyébként még a választás előtt azzal fenyegette meg a Fideszre szavazókat, hogy őket ellenségnek fogja tekinteni.

– Az átvilágítás eddig arra volt jó, hogy a politikai ellenfeleik neveit, a jobboldali városvezetés idején a cégekhez kerültek nevét besározzák, mondvacsinált okokkal csináljanak helyet saját embereiknek a koncepciós eljárások segítségével. De már nemcsak az ellenfeleiknek, hanem azoknak is elegük van ebből, akik szakmai szempontok szerint akartak dolgozni a baloldali városvezetés idején – mondta Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője, aki példaként megemlítette, hogy korábban a baloldal által kinevezett Brandstätter Gábor a Tettye Forrásház Zrt. éléről távozott, a Pécsi Ellátó Központ igazgatója, Vörös Árpád pedig szintén összeütközésbe került a balos önkormányzattal.

– Egyetlen szereplő keres ezen, méghozzá az az ügyvédcsapat és annak vezetője, akik minden érzékelhető komolyabb eredmény nélkül vesznek fel tízmilliókat, vagy egyes hírek szerint már százmilliót is elérő összeget a különböző önkormányzati cégektől. Munkájukról, az állítólagos átvilágításról szóló dokumentumokat nem adják ki, titkolódznak, és inkább zsarolásként, politikai fegyverként használják ezeket az anyagokat – fogalmazott.



Kiszolgálják a belső rajongóikat



A szocialista befolyás alá került városvezetés egyébként annak ellenére emlegetett tényként „gumimutyit” a hétfői közleményükben, hogy ezt egyetlen hatóság sem állapította meg, ez továbbra is mindössze a baloldalhoz hű ügyvédcsapat koncepciója, ami azt is jelenti, hogy ennyi erővel bármelyik, nekik nem tetsző, akár velük szemben kritikát megfogalmazó, vagy éppen más gondolatvilággal bíró pécsi polgárt is gyanúba keverhetnének.

Csizmadia Péter az említett közlemény kapcsán arról is beszélt, hogy látszik, a városvezetésnek ilyen kommünikékre van ideje, energiája, a tényleges és érdemi munkával ugyanakkor nem foglalkoznak, hanem a saját belső köreiket, szűk rajongótáborukat kiszolgálva politikai ellenfeleik lejáratásával foglalkoznak például az önkormányzati lapban is, amiből csak úgy dől a baloldali propaganda.