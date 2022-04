Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket, hogy nemrégiben a pécsi vásárcsarnokban vásárolt virágokat, amit még aznap elvitt a szerette sírhelyére a pécsi köztemetőben. Mint mondta, többször halott róla, hogy sajnos vannak olyan lelketlen emberek, akiknek semmi sem szent, és a sírra elhelyezett virágokat, koszorúkat, mécseseket ellopják. Hozzátette, most ezt ő is megtapasztalta, hétvégén eltűntek az általa a sírhelyre elhelyezett virágok.



– A Pécsi Köztemető munkatársaihoz a sírkertből történt virág, mécses, koszorú vagy egyéb tárgyak eltűnéséről évente mindössze néhány bejelentés érkezik. Tavaly írásban koszorú eltulajdonításáról egyszer, váza eltulajdonításáról négyszer jelentettek a hozzátartozók, 2020-ban kisebb értékű tárgyakra vonatkozó írásos bejelentés nem volt, de néhány esetben társaságunkat telefonon értesítették ilyen ügyben – válaszolta megkeresésünkre a temető üzemeltetője, a Biokom Nonprofit Kft., hogy mennyi lopás történt az elmúlt években a köztemetőben.



Hangsúlyozták, hogy mivel lopás esetén intézkedni csak tettenéréskor tudnak, ezért a hozzátartozóknak azt javasolják, ha ilyen gyanú merül fel, akkor a Kertvárosi Rendőrőrsön tegyenek bejelentést.

Rákérdeztünk arra is, hogy a temetőben a fő útvonal mellett tervezik-e újabb kamerák telepítését, erre azt a választ kaptuk a városüzemeltetési cégtől, hogy törekszenek arra, hogy a lopások számát minimalizálják a temetőben. Ennek érdekében a területen több térfigyelő kamerát is elhelyeztek, és az idei évben terveik szerint folytatják a temetői kamerarendszer továbbfejlesztését.



Az idei évben a városháza is gondolt a pécsi köztemetőre, fejleszteni szeretné, emiatt elindította a Rauch János Városi Sírkert Megújítási Programot. Ennek első részeként felülettisztító berendezést szereztek be, mellyel a sírok, emlékművek megtisztítását tervezik, illetve új urnaparcellát és új urnaföldet is kialakítanak. Nemrégiben elkezdődött a temetői fasorok ápolása, metszése, emellett ötven darab cseresznyefacsemetét is telepítettek a központi sírkert emblematikus részét képező cseresznyefasor folytatásaként.