Abban sem mindennapi a cég, hogy rendkívül eredeti útját választották a termékfejlesztésnek: ők hozták létre a térségben az első tüzelőanyag-cellákat. Ez pedig az igen közeli jövő napjaink elektromos meghajtású járműveinél, hiszen hidrogént és a levegő oxigénjét elektrokémiai átalakítón átvezetve elektromos áramot termelnek és desztillált víz távozik a környezetbe. Nem véletlen tehát, hogy a mintaértékű iparos lett idén az egyik Tüke-díjas, s bár már több mint tíz éve nyugdíjas, most is a legfőbb hobbija a cége, amelyet egy ideje már a fiai visznek tovább, ám a kutatási tevékenységet továbbra is maga irányítja.



Az elektrotechnikai szakembertől megtudtuk, hogy mindig lokálpatriótának érezte magát, és korábban, a gazdasági és iparkamara alelnökeként is arra törekedett, hogy a város fejlődéséért összehozza a legfontosabb szervezeteket, az egyetemet, az önkormányzatot és a vállalkozásokat. Hat évtized rálátással pedig úgy fogalmazott, hogy a kis- és középvállalkozások rengeteget haladtak előre, de egészségesebb környezetben sokkal előrébb tartanának. Mert éppen a felsorolt intézmények közötti összefogás hiányzott ehhez. A vállalkozások működését pedig eközben sokáig az égbe szökő hitelek miatt a telephely megszerzése hátráltatta, másrészt eleinte munkát volt nehéz találni, napjainkban pedig a rengeteg megrendelés, a vele járó anyaghiány okozza a fő gondot, valamint az, hogy igen kevés a jó szakember.



Kiderült az is, hogy a „hidrogén szele” az ezredfordulón egy német ipari vásáron csapta meg, a tüzelőanyag-cellás üzemanyag-előállításra ott csodálkozott rá először. Konferenciákat járt munkatársaival szerte Európában és maguk is kísérletezni kezdtek.

Hogy hol tartanak most? Kezdetben egy kerékpár meghajtására készült 250 wattos berendezésük, majd 300 wattos, aztán 3 ezer wattos csónak következett. Két éve pedig a Balatonon mutatták be 15 kilowattos kishajómeghajtásukat. Ugyanakkor egy személyautóhoz a tüzelőanyag-cella kifejlesztése számukra túl nagy feladat lenne, s bennfentesként azt is elárulta, hogy nincs olyan hazai vállalkozás, mely erre képes volna, ezzel csak autógyárak foglalkoznak hatalmas, több száz fős kutatórészlegekkel, mert hamarosan az elektromos autók többsége így fog működni. S ez nem is a közeli jövő, hanem a jelen, hiszen Toyotából, Hyundaiból már mintegy 25 ezer ilyen járgány fut szerte a világban.



A Kontakt-Elektro Kft. is halad tovább a megkezdett úton, márciustól a kukásautók tüzelőanyag-cellás fejlesztésébe kezdtek, és a tervek szerint két és fél éven belül lesz kész a prototípus. „Nagyon szeretem ezt csinálni” – összegez a Tüke-díjas vállalkozó, aki nyugdíjasként is úgy pihen, hogy nap mint nap eltölt egy műszakot a fejlesztések irányításával. Emellett otthon kertészkedik, gyümölcsfákkal, veteményessel foglalkozik.

A kamara alelnöke és a VOSZ megyei elnöke is volt

Hirth Ferenc 1948-ban született Siklóson. Az általánost Beremenden és Szigetváron végezte, majd a pécsi Zipernowsky Gépipari Technikumban szerzett elektrotechnikusi diplomát 1968-ban. A cserkúti Mezőgépnél helyezkedik el, tervező, részlegvezetőként szerez gyakorlatot a villamos berendezésgyártásban, szereléstechnikában. 1982-ben gmk-t alapított és 1984 óta a jelenlegi, mohácsi úti telephelyén tevékenykedik a cége, amely 1992-ben kft.-vé alakul Kontakt-Elektro néven. Alapító tagja, majd megyei elnöke volt a Vállalkozók Országos Szövetségének, alelnöke a megyei Kézműves Kamarának, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának. Két fia van: Olivér villamosmérnök, Márkus jogász, ők vezetik most a kft.-t.



Hirth Ferenc a közelmúltban vehette át a rangos elismerést

Fotó: D. É.