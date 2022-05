A 2021-es év zárszámadása a fő téma a mai közgyűlésen, amely kapcsán kiderült, hogy évek óta pozitív szaldóval zárt a város, és ez az előző városvezetés szerkezetátalakítása és a beruházásösztönző programjának köszönhető. A nemzeti oldal szerint rekord volt a 2021-es költségvetésben, hogy a kompenzációval együtt 10,5 milliárd érkezik az iparűzési adóból, ami a kormány gazdaságélénkítő programjainak is köszönhető.

A közgyűlés elején kitüntetéseket adtak át, miután a testület Szabó Csaba rendőr főtörzsőrmestert az év rendőrének, míg Vicze Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmestert az év tűzoltójának választotta korábban.

Ezt követően a kérdések és interpellációk bejelentésére került sor, amiket az ígéretek szerint az ebédszünet után válaszol meg a polgármester.

Kamarás Péter (KDNP) képviselő a város közlekedésről szóló múlt heti közmeghallgatás kapcsán idézett interpellációt a polgármesterhez, mert a Tüke Busz Zrt. Vezérigazgatója nem volt képes végigvárni az ülést, holott egyetlen estéről volt szó. Szint az ülésen történt incidensről is beszélt, amikor Varga István roma kisebbségi vezető provokálta az ülésen egy személy beszólogatásokkal, s számára utólag derült ki, hogy a városi cégekben feb-tagságot kapott Sipos Csabáról, Siposné Bikali Éva DK-s képviselő férjéről van szó.

Berényi Zoltán (ÖPE-KNDP) arról érdeklődik, hogy kicsoda Lakatos Béla, milyen szerepe volt, van a roma integrációs programokban, részesült-e ebben a ciklusban anyagi javakban? Egy korábbi vasasi látogatás apropóján meghívta a polgármestert nemcsak a füstölőbe, hanem a teljes területre, ahol fejlesztési célokat is bemutatná.

Bognár Szilvia független képviselő a Nagy Ferenc tér 9-10. szám alatt található, önkormányzati bérlakásokban tapasztalt áldatlan állapotokról kérdezett, ahova a Lánc utcából költöztettek át lakosokat. Hogyan lehet orvosolni az ott kialakult helyzetet? - szegezte a kérdést a Péterffy Attilának.

Török Ottó és Nemes Balázs szerződéséről, teljesítményéről érdeklődne – mondta Kővári János az ÖPE-KDNP frakcióvezetője.

Hári József fideszes képviselő arról kérdezett, hogy a városi, 40 milliós sporttámogatás hogyan és mikor lesz elérhető?

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető azt tudakolta, hogy a városvezetés és a Tüke Busz vezetése tervezi-e az éjszakai járatok megszüntetését, illetve a jegy- és bérletárak emelését?

Péterffy Attila polgármester felolvasta a zárszámadással kapcsolatos előterjesztést és összességében a 350 millió forintos maradványt és a takarékos gazdálkodást emelte ki. (10:56)

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető elmondta, hogy mivel hitelesített dokumentumról van szó, vélhetően az a valóságot tükrözi: működés kapcsán maradt pénzmaradvány, stabil a város működése. 2021-ben rekordmértékű iparűzési adóbevétel volt, ami 2019-ben 9,5 milliárd volt és nagyjából 8,5 milliárd forint tavaly, amihez a kormány még 2 milliárdot tett hozzá. Ez a be nem fizetett, a cégeknél hagyott 1 százalékok után jár a városnak.

– Mindez azt bizonyítja, hogy a pécsi gazdaság válságálló, ami a kormányzati gazdasági támogatások mellett az előző városvezetés idején elindított beruházásösztönző programnak köszönhető. Végre ez az anyag kimondja, hogy 2018 óta a működés stabil lábakon áll, volt egy jelentős szerkezetátalakítási, takarékossági program, emiatt a büdzsé évekig stabillá vált. Ezzel megdőlt az a hazugságkampány, amivel támadták a politikai ellenfeleiket: az előző városvezetést és a kormányt – fogalmazott.

– Takarékos volt a gazdálkodás, de ez csak félig igaz, mert voltak megszorítások több szférában, de a baloldali holdudvarból hasznavehetetlen biztosok, tanácsadók, tanácsnokok lepték el a polgármestert és a cégek környéket. Szent tehenekként érinthetetlenek ezek a pozíciók, pedig teljesen feleslegesen költenek ezekre az emberekre – mondta. Megemlítette, hogy korábban az egymilliárdos rendkívüli támogatási kérelmet sem nyújtották be a kormánynak.

– Az energiaválság és béremelések miatt ez a felelőtlen pazarló gazdálkodás nem folytatódhat – szólította fel a városvezetést Csizmadia, aki azt is elmondta, hogy nem szavazzák meg a zárszámadást, mert sok-sok felesleges tétellel nem értenek egyet.

Dr. Schmuck Roland (MSZP) a gazdasági bizottság elnöke arról szólt, hogy a bevételek nagyobb arányban teljesültek, mint a kiadások, és már az előző években is jellemző volt a takarékos gazdálkodás, pedig a COVID mellett a kormányzati elvonások is sújtották a várost.

A szocialista párt politikusa csak 2019-ig ment vissza, inkább nem beszélt a korábbi évekről.

Ruzsa Csaba (MSZP-közeli) alpolgármester egymilliárdos pluszt és 350 milliós pluszt emlegetett, és szintén azt állította, hogy 2019-ben hiánnyal vették át várost. Megemlítette, hogy szerinte 5,2 milliárdos adósság van, mert sokat örököltek, a reptér eladásból származó pénzt pedig béremelésekre költötték, ami több száz milliós tétel volt.

A szocialisták a biztosok, a tanácsnokok, a tanácsadók, a propagandisták és a holdudvar embereinek fizetéséről, vagy azok megszüntetéséről azonban nem beszéltek.

Kővári János (ÖPE-KDNP) frakcióvezető szerint csak kiragadott évekről beszélnek szelektíven a baloldalon. Elmondta, hogy 2014-ban, 2015-ben, 2016-ban volt hiány, mert az akkori városvezetés magasabb szolgáltatásokat nyújtott a városlakóknak, több pénzt szántak a sportra, kultúrára, miközben az iparűzési adóbevétel csak 2016 óta kezdődött el emelkedni.

Kővári János többször igyekezett a mostani városvezetés konkrét céljairól érdeklődni, de nem kapott választ. Egyébként „szlogenkormányzásnak” nevezte a baloldal tevékenységét.

Barkóczi Csaba fideszes képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a polgármester aláírta az átadás-átvételi dokumentumot 2019-ben, miszerint közel ötmilliárdos plusszal vették át a várost, ehhez képest tavaly az önkormányzat 8,5 milliárdos hitelt vett fel. A cégvezetőknek, ügyvédi körnek adott megbízások, tanácsnokok, biztosok fizetése nem jelent takarékosságot.

A Péterffy Attila által jegyzett dokumentumban ugyanis azt is leírták, hogy „hosszú lejáratú, valamint külföldi pénzintézettől – EIB hitel – történő hitel felvételére került sor 2021-ben 8,5 milliárd forintos értékben”. Az MSZP-s Schmuck Roland szerint ez beruházási hitel, ami jó, mert nem működésre költik el. Barkóczi erre úgy reagált, hogy az a hitel a jó, amit a baloldal vesz fel, a cégvezetők és haverok meg maradjanak, mert ez amúgy jár nekik.

Hári József fideszes képviselő elmondta, hogy miközben a városi sportra mindössze 40 milliót áldoznak, addig csak a sportbiztosra elköltenek több mint 12 millió forintot.

Berényi Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy meg nem választott személyként Ruzsa Csaba válaszol Péterffy helyett és végtelen időkeret áll a rendelkezésére, miközben másoktól elveszik a szót, mert a baloldal olyan szabályozást alkalmaz.

Méltatlan Auth István viselkedése (11:24)

A DK-s politikus nem először inzultálja a pécsi képviselőket a közgyűlésben, amit most már a dr. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető is megelégelt, és megkérte Péterffyt, hogy utasítsa rendre a frakciótársát, mert viselkedése méltatlan a közgyűléshez.

Péterffy – a tőle megszokott stílusban – nem válaszolt.

A lakókat ki kérdezte meg?

A szocialista igényeket kiszolgáló, korábban függetlenségét hangsúlyozó, DK-s érdekeket védő, házi pártpropagandista által a Péterffyvel készített interjúban arról beszélt néhány napja a polgármester, hogy a civilekkel milyen fontos kapcsolatot építeni.

Ehhez képest egy Kolozsvár utcai terület eladása kapcsán Péterffy Attila azt mondta kérdésre válaszolva, hogy „fogalma sincs” arról, hogy az ottani lakókat megkérdezte-e valaki.

A szocialistákkal szövetkező LMP-s Kóbor József zöldbiztos azt mondta, hogy csak kis területről van szó. Azzal érvelt, hogy „akkora területről van szó, amekkoráról szó van”. Aztán a klinikánál, vagy a PVSK-nál történő parkolóépítésekről beszélt.

Kővári János (ÖPE-KDNP) felhívta a figyelmet arra, hogy a vázolt esetekben közösségi célokért építenek, most pedig magáncélra akarnak valamit.

Erre válaszul Bakróczi Csaba (Fidesz) képviselő kijelentette, hogy szeretné, ha igazi zöldbiztosként nem a zöldterületek beépítése mellett asszisztálna. Nonszensznek nevezte, hogy senki nem kérdezte meg a környéken élőket, és Auth Istvántól, a terület egyéni képviselőjétől is érdeklődött e tárgyban.

Az egyébként a közgyűlésen komolytalanul fotókat készítgető, a telefonját nyomkodó és trécselő Auth István inkább csöndben hallgatott, vagy az állat vakargatta ez alatt. Berényi Zoltán (ÖPE-KDNP) meg is mondta neki, hogy ne csak a Facebookon legyen nagylegény.

Sík László Lajos (MSZP) nem tudja, hogy mi lesz ott, de az a terület nem is zöldterület.

– A terület kisvárosias lakóövezetbe tartozik, ami most aszfalttal burkolt és beépítésre szánt terület jelenleg, mellette található a zöldfelület – mondta Magay Miklós főosztályvezető.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető azt mondta, hogy sok vitát meg lehetett volna spórolni azzal, ha a városvezetés a saját előterjesztésével tisztában van, és tudnak érdemben válaszolni a kérdésekre.

– Amíg nem kapunk választ, addig nem tudunk dönteni – tette hozzá.

Ez is a pécsiek pénzébe kerül (12:02)

Miután a Biokom Nkft. ügyvezető igazgatójának, a volt MSZP-s alpolgármester Meixner András fiának, Meixner Barnának nincs meg a temetőszolgáltatás biztosításához szükséges végzettsége, ezért mellé még egy ügyvezetőt kell kinevezni a céghez.

Az illetőnek ezért havonta bruttó 200 ezer forintot kell fizetni, ami egy éve még 100 ezer forint volt.

Ezt az összeget azonban nem Meixner fizetéséből adják, hanem ezt pluszban kell biztosítani. Ez évi 2,5 millió forintot jelent.

Spórolhatna ezzel a város (12:29)

A közgyűlés az előző városvezetés idején elindított projektekkel kapcsolatos előterjesztéseket is tárgyalt. Ilyen volt a már elkészült napelemparkkal kapcsolatos indítvány, amely kapcsán a mostani városvezetésnek kellene megoldania azt, hogy a 100 százalékos támogatás intenzitás megőrzése mellett az így létrejövő áramot az önkormányzat saját maga használja fel közcélra, amivel a felhasználó intézményekben működési költségcsökkenést eredményezhetnek. Ezzel kapcsolatban szakértőt kérnek fel.

– A károkat csökkentik, mert ez is rossz volt – vetette oda foghegyről, vagdalkozva, konkrétumok nélkül az MSZP-DK-s körökkel rendelkező Péterffy Attila. A polgármester ugyan magát egyébként energetikai kérdésekben jártas szakemberként állítja be, helyette mégis Ruzsa Csaba próbált érdemi választ adni ez ügyben is.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető szerint lenne önkormányzati szférában felvevőpiaca ennek az energiának.

Bognár Szilvia független képviselő kétszer is megkérdezte, hogy a közgyűlési teremben van-e valaki, akinek van érdekeltsége a naperőművekben? Végül nagy nehezen sikerült – elvileg – nemleges választ kapnia, mert senki nem jelentkezett, hogy neki lenne.

Több fejlesztést is leállítanak (13:01)

A baloldali városvezetés megszüntet több kivitelezői szerződést is a cégek kérésére, mert nem indították el a munkákat tavaly és a költségek megnövekedtek. A munkák a Meszes-patak rendbetételéről, illetve a villámárvizek felfogását célzó főgyűjtők kialakításáról szóltak Pécs legmélyebb részein.

Csizmadia Péter szerint nagyon szomorú, mert ezek a villámárvizeket tudják megállítani, a városból kiterelni, hogy ne ússzanak pincék, az alagsorok. Szerinte az sem magyarázat, hogy az irányító hatóságtól nem kaptak választ a pénzügyi keret megemelésére, hiszen az önkormányzat máskor az EIB-hitelhez nyúlt. Felszólalása alatt Péterffy gunyorosan megmosolyogta, amire Csizmadia úgy reagált, hogy ez egyáltalán nem örömteli, hanem nagyon is szomorú dolog.

Péterffy aztán azt állította, hogy csak elhalasztják ezeket, át fogják ütemezni a projekteket, de Csizmadia szerint erre semmilyen garancia nincs.

A most leállított fejlesztéseket még az előző városvezetés idején indították el.