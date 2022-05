Jövő héten indul a strandszezon 13 perce

A baranyai fürdők már készülnek a nyárra: töltik fel a kültéri medencéket

Az előrejelzések szerint gyönyörű napsütéses időre számíthatunk a jövő héten, így különösen jó hír, hogy a strandszezon is beindul. Péntektől már a Harkányi Gyógyfürdő strandja is várja a vendégeket, de a megye többi fürdője is készíti már elő a kültéri medencéket.

Rajnai-Zsíros Krisztina Rajnai-Zsíros Krisztina

Idén újra korlátozásoktól mentesen indulhat a nyári strandszezon, a megszokott időpontban nyitnak ki a baranyai strandok is, elsőként – mint mindig – a Harkányi Gyógyfürdő kültéri medencéiben csobbanhatunk. Először a Lepke melegebb részét, és az úszómedencét lehet igénybe venni, majd fokozatosan, ahogy az időjárás engedi, a többit is beüzemelik, június közepétől pedig már biztosan minden kültéri medence a strandolók rendelkezésére áll majd. Az idei év újdonsága a Harka Vízivilág kültéri része, valamint a szezon elején próbaüzembe álló, majd megnyíló új kültéri gyerekbirodalom lesz, melyet gyógyfürdő belépővel vehetnek majd igénybe a vendégek. Akik ilyen jegyet váltanak, minden medencét használhatnak (tehát a strand medencéit is), a kedvezményesebb strandbelépővel viszont csak a strand létesítményei (Lepke medencék, úszómedence, kültéri gyerekmedence) állnak majd a látogatók rendelkezésére. A többi baranyai fürdő is készül már a strandnyitásra, a soron következő időben a Magyarhertelendi Termálfürdő lesz, amely május közepétől folyamatosan nyitja meg a kültéri medencéit az időjárást figyelembe véve. A Szigetvári Gyógyfürdő szabadtéri medencéi várhatóan június elsejétől várják majd a strandolókat. A Siklósi Thermal Spa június első hétvégéjére, azaz a pünkösdi hétvégére tervezi a strandnyitást. A közkedvelt dél-baranyai fürdő, a beremendi strand június 13-tól várja a fürdőzőket, és az idén, két év után újra kinyit a szászvári strand is. A létesítmény gépházát, és medencéit felújították, így várhatóan júniusban már itt is csobbanhatnak a felfrissülésre vágyók. Pécsen a Pollack Strand üzemeltetésére még folyamatban van a pályázati eljárás, ezért még nem tudtak pontos dátumot mondani a strandnyitásról, ám így is szinte biztosra vehető, hogy június közepére, vagyis a tanév végére kinyit a létesítmény. A Hullámfürdőben a kültéri medencék június első hétvégéjétől, péntektől vehetőek igénybe. A strand évek óta szépül, az idei újdonság, hogy elkészült a röplabdapálya, és új napágyakat, napernyőket lehet majd bérelni. Nagyobb fejlesztést a Harkányi Gyógyfürdőben valósítottak meg, de a többi fürdőben is elvégezték azokat a javításokat, karbantartási munkálatokat, amelyekkel a vendégek kellemes és biztonságos fürdőzését biztosítani tudják. Ami pedig az árakat illeti, több helyen minimálisan emeltek a belépőkön, de olyan fürdő is van, amely a tavalyi díjain nem változtatott, ám az emelkedő energiaárak mellett nem kizárt, hogy emelni kénytelenek.

Különböző fesztiválokat is tartanak A legnagyobb strandprogramok időpontjait is érdemes feljegyezni, a Harkányi Fürdőfesztivált idén július 15–17 között rendezik meg, a siklósi fürdőfesztiválra pedig augusztus 5–7-ig kerül sor. Ugyanezen a hétvégén, szombaton és vasárnap (augusztus 6–7-én) tartják a Hertelendi Fürdőfesztivált is. Ezeken a napokon különböző zenei és táncos programokkal, koncertekkel szórakoztatják a fürdőzőket, így garantált, hogy minden korosztály jól érezheti magát.



