A versenyben 11 csapat, 44 diák mérte össze tudását Kővágószőlős, Bicsérd, Bükkösd, Hetvehely és Szentlászló iskoláiból.

Az első helyezést a bodai csapat (Mészáros Melinda, Paár Balázs, Megyeri Dániel, Varga Tamás) szerezte meg, ők vihették haza a vándorserleget is, második lett a cserkúti (Bozó Júlia, Szalai Dóra, Neszlényi Áron Benedek, Takács András), harmadik pedig a hetvehelyi csapat (Szekér András, Tóth Krisztián, Laufer Valentin,Ivusza Bianka). Egyéni versenyben a 7. osztályosok közül Mészáros Melinda (Boda) lett az első, a második Megyeri Dániel (Boda), a harmadik pedig Varga Tamás (Boda). A nyolcadikosok közül Ivusza Bianka (Hetvehely), Sándor Tibor (Kővágószőlős) és Petrovics Dominik (Kővágószőlős) szerezték meg az első három helyet.

Az elméleti tesztek mellett a Leőwey Klára Gimnázium tanulói kísérleteket mutattak be, azokról szintén számot kellett adniuk a versenyzőknek. Külön feladatokat adott az RHK Kft., vagyis a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. is, hiszen a NYMTIT és az RHK Kft. a lakosság és egyben a jövő generációjának irányába megvalósuló részletes és hiteles tájékoztatás során továbbra is igen nagy hangsúlyt fektet a tagtelepüléseken élő gyermekek részére összeállított szerteágazó programok megvalósítására.

A Niels Bohr-vetélkedő mellett évente rendeznek Tájoló napot Bodán, és a szakmai programhoz kapcsolódó gyermekvetélkedőt Cserkúton, a hetvehelyi sportcsarnok pedig évek óta biztosít helyszínt a Niels Bohr-vetélkedőnek. A versenyzőket természetesen jutalmazták, a legjobban teljesítők, illetve a különdíjasok értékes nyereményeket, elektronikai eszközöket kaptak. A rendezvény keretében a NYMTIT-hez tartozó települések polgármesterei megtekintették a kutatófúrást, valamint a bodai Információs Parkot.