20210525 Szombathely Az év tűzoltójával is találkozhattak a gyerekek Három kisgyermek, három kis tűzoltó nagy álma vált valóra a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak köszönhetően. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végül nem csak Dani, de a 3 éves Rozina és a másfél éves kisöccse, Kornél kívánságát is teljesítette. Kontics Sándor (képen) tűzoltó százados, az év tűzoltója is szolgálatban volt. Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe