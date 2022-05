A BIOKOM Nonprofit Kft. 2022. május 16-18. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye-állomány és a rózsaágyások növényvédelmi munkáit.

A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása, a rózsafelületek esetén a levéltetvek korai felszaporodása és károsítása miatt van szükség.

A hétfőn elindult permetezés az éjjeli órákban zajlik majd továbbra is, várhatóan este 10 órától másnap hajnali 4 óráig. A felhasznált permetszerek: Coragen 20 SC (rovarölő) TOPAS 10 EC (gombaölő) Mospilan 20 SG (rovarölő) Csöpp Mix (lombtrágya) Vektafid A (rovarölő), Decis Mega (rovarölő), Champ DP (gombaölő) Topas 100 EC (gombaölő), Csöpp Mix (lombtrágya).

A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, úgynevezett szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. A közterületen található eszközökre (például gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.

A társaság a permetezés idejére kéri az érintett lakosság türelmét, valamint azt, hogy az adott éjszakán kezelt utcákban élők már este végezzék el az általuk fontosnak tartott intézkedéseket, mint például az ablakok becsukását, a növények letakarását, vagy a szabadban száradó ruhák beszedését.

Fontos megjegyezni, hogy váratlan időjárásváltozás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!

A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, a munkavégzés így kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét

szintén szem előtt kell tartani.