A Gyöngyvirág utcát amiatt zárta le a baloldali városvezetés, mert az utcában élők megelégelték, hogy az utcában megnövekedett a forgalom. Lapunk munkatársának arról is beszámoltak, hogy szerintük száguldoztak is ott.

Az utcában élők kisebb közösség álláspontját nyilvánvalóan sokan megértik azon szülők között is, akik a gyermeküket – a szabályokat betartva – vitték a Dárdai-akadémiára. Ám azt már kevesen, ahogy a baloldal egyszerűen nem tartotta figyelemre érdemesnek a nagyobb közösség álláspontját, akiknek most egy kátyús, kavicsos, összekötő úton kell megközelíteniük a létesítményt.

Olvasóink fel is vetették, hogy a városvezetők jártak-e azon a szakaszon, mielőtt a Gyöngyvirág utca eltorlaszolása mellett döntöttek? A szülők azt sem értik, hogy miért nem tüntetik el a kátyúkat, teszik rendbe legalább valamilyen szinten az utat. Lapunk is igyekezett megkérdezni a képviselőket, ám – ahogy ez várható volt – inkább hallgatásba menekültek.

– Péterffy Attila és Mellár Tamás esküdt ellenségei a pécsi futballéletnek, nem véletlenül gyűjtöttek aláírásokat a stadion ellen. Péterffyt pedig egyetlen ok és cél vezérli: a kormánnyal szembeni támadás még annak árán is, hogy ezzel a gyermekek biztonságát kockáztatják – mondta Barkóczi Csaba fideszes képviselő, aki hangsúlyozta, hogy bár jogos volt az igény a Gyöngyvirág utca lakói részéről, ugyanakkor az akadémiához vezető utat rendbe kellene tenni, amire forrás is lenne, ha nem haveri szerződésekre költene a városvezetés.

Beszédes, hogy egyetlen érintett, a városvezetői koalícióban helyet foglaló képviselő sem válaszolt a szülők érvelésére, a máskor oly’ harcos Ágoston Andrea egyéni képviselő, Mellár Tamás és Péterffy Attila egyik főtámogatója szintén hallgatott. A PSN Zrt. részéről a vezérigazgató Máté János válaszolt a kérdésekre, amely kapcsán azonban leszögezte ultimátumként, hogy „válaszunk közléséhez csak teljes terjedelmében és eredeti formájában járulunk hozzá”, amelyre azonban terjedelmi, szerkesztői okokból nincs lehetőség.

A szóban forgó szakasz nagyjából 350 méter, amelyet első körben talán még elég lenne egy sávon is leaszfaltozni, például a mentők érdekében. Az 1,3 kilométeres Pellérd–Pécs összekötő út most induló felújítására áldozandó 320 millió forintból kiindulva ez a munka a becslések szerint 75-100 millió forintos költséget jelenthetne, amire akár pályázati forrást is igénybe vehetne a város – nyilván ehhez a szándékra is szükség lenne. Néhány millióból viszont a mostani gödrös, kavicsos út állapotán is sokat lehetne javítani.

Mint ismert, Mellár Tamás baloldali, – elvileg pécsi – parlamenti képviselő tavaly aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy szükség van-e focistadionra Pécsen. A stadion pedig éppen erre a környékre települt volna, amivel a közlekedési gondokon is javíthattak volna. Mellár Tamás – akit Péterffy Attila is segített a választási kampányban – állítása szerint a kérdésére a válaszadók 82 százaléka nemmel felelt, ezt pedig a baloldali propagandasajtóban közzé tette. Ez a lépése közrejátszhatott abban, hogy végül elhalasztották a pécsi stadionépítést.

Mellárt egyébként amiatt is éri kritika, hogy ténykedése alatt egyetlen nagyberuházó Pécsre hozatalában sem működött közre, miközben a pécsi gazdaságot egyébként erősítő stadionberuházás ellen is kampányolt politikai okokból.