– Nagy kártyás?



– Néha bridzselek a barátaimmal, de nem ezért lettem gyűjtő. Negyven éve a nászutunkon Fonyódon a „lengyel piacon” megtetszett két különleges francia kártya. Aztán két év alatt kézen-közön érkezett még hat-nyolc másféle csomag, s mindinkább tudatos lett a keresés. Van kártyám azóta Argentínából, Dél-Afrikából, Kínából is. Sajnálom, hogy indiai még nincs, mert az az egyik bölcsője a kártyajátéknak.

– Melyik kerül tablóra?



– Tulajdonképpen két típusra oszthatóak a gyűjteményem darabjai. Azok amelyek már tablón vannak, ebből van 382 csomag, s mintegy 25 pakli még feldolgozásra vár. A kártyáimat egyébként 15 szekcióra osztom. Van ebben 112 lapos kínai dominókártya, jóskártyák, továbbá tarokk, francia, német, latin színjelű is. A lapok díszítése is fontos. Akadnak olyan francia kártyáim, melyeken női cipők és táskák világmárkái láthatók és olyanok, melyet ismert filmeket idéznek meg (például Star Wars, Gyűrűk ura, Macskafogó). 18 csomag pedig erotikus rajzolatú, köztük az úgynevezett pin-up girl kártyák, melyek a hatvanas években olyan népszerűek voltak, hogy szinte minden családnál akadt egy csomag. Ennek mind a négy típusából begyűjtöttem egyet-egyet.

– Melyik a kedvence?



– Miskolcon láttam évtizedekkel ezelőtt egy Rodolfó kártyakiállításon olyan paklit, amit rabok rajzoltak maguknak a börtönben. No, gondoltam, ilyenem nem lesz soha. Aztán az első kiállításom után kaptam egy hasonlót, amit katonák saját kezűleg alkottak 1927-ben és bejárta aztán a II. világháborút.

– Akadnak más ritkaságok is?



– Van például egy 1875–1885 közt készült paklim az angol font nyomdájából, melynek kerekített sarka és a feliratok hiánya határolja be a korát. Egy másikat amerikai katonák kaptak az iraki háborúban és a lapok kőrözött háborús bűnösöket ábrázolnak.



– Rengeteg munka ezt katalogizálni, rendszerezni. Jut idő más hobbira?

– Másfél évtizedig énekeltem a Komlói Munkáskórusban, s most is tagja vagyok a Súgólyuk Színháznak. Éppen két hete mutattuk be a Primadonnák című bohózatot.



Rendőrtiszt és bányamérnök



Barbarics Tamás 60 éve született Komlón. A belvárosi általánosba járt, leérettségizett. Katonaéveiben a díszzászlóalj kórusában, a Honvédség Művész­együttesének férfikarában énekelt. Bányamérnöki és mérnöktanári diplomát szerzett. 1994-ben a rendőrséghez került, tisztként ténykedett bűn­ügyi vonalon, később a Megyei Rfk. igazgatásrendészetén dolgozott nyugdíjazásáig. Műszaki tanárként folytatta az 500-as és az 501-es szakképzőben, végül saját vállalkozást indított. Felesége, Ildikó ügyvéd, két gyermekük: Tamás István 37, Diána 35 esztendős, és kettő két hónapos unokájuk is van.