A Pécsi Balettért Alapítvány és a Pécsi Balett együttműködésének hangsúlyos eleme a társadalmi szerepvállalás. Közös missziójuk a tánc- és a balettművészet népszerűsítése és a gyerekek, fiatalok megszólítása, táncot értő és szerető befogadóvá nevelése. A néhány évvel ezelőtt elindított Táncközelben elnevezésű projektjüket ebben az évadban kibővítették, hogy kulturális-művészi élményhez juttassák azokat a gyerekeket is, akik még sosem jártak színházba, mindennapjaiknak nem magától értetődő része a kultúra, a művészetek élvezete.

Május 6-án a nagypeterdi óvoda udvarán tartottak beavató programot. A Theater Wagen mozgószínpadán mutattak be részleteket a Pécsi Balett táncművészei a Piroska és a farkas című mesebalettből. A nagypeterdi, nyugotszenterzsébeti, botykapeterdi, szentdénesi óvodások és alsó tagozatosok részvételével zajló program moderátorai Uhrik Teodóra ügyvezető és Vincze Balázs művészeti vezető voltak. A két elismert szakember táncpedagógusi tapasztalata, szaktudása, empátiája és elhivatottsága a garancia a projekt sikerére.

Forrás: Pécsi Balett

„Hiszünk abban, hogy a táncművészet segítségével nyithatjuk meg a legkönnyebben a gyerekek és az őket elkísérő szüleik lelkét az igényes kultúra befogadására, hiszen a tánc, az ének és a zene a legősibb kifejezési módunk. Ezek a hátrányos helyzetű gyerekek, ha színházban nem is jártak még,

otthon és a faluban táncolnak, énekelnek, zenélnek, mindez az életük természetes része, vagyis egyáltalán nem idegen az élmény számukra, könnyen tudnak kapcsolódni. A mi feladatunk megmutatni nekik, milyen maradandó, semmihez sem hasonlítható élményt nyújt a színház, egy színházi táncelőadás. Azt szeretnénk, hogy a megszólított fiatalok a balett- és táncelőadásoktól nem idegenkedő, a színház iránt érdeklődő felnőttekké váljanak. A gyerekektől megtudtuk, hogy többen járnak balettra vagy néptáncra, így talán még nagyobb eséllyel valósul meg ez a vágyunk.” – mondta

el Vincze Balázs, a projekt vezetője.

Decemberben és januárban közel 200 fő részére teljes körű színházlátogatást szerveztek. A Kodály Központban A diótörőt, a Pécsi Nemzeti Színházban a Piroska és a farkast tekinthették meg a résztvevők. A rászoruló kisebb és nagyobb gyerekek, iskolai csoportok és családok számára teljesen ingyenes volt a részvétel, az utazás. Beavató programot is tartottak az előadások előtt, ahol a gyerekek találkozhattak az alkotókkal, a szereplőkkel és testközelből is láthatták a művészeket. A gyerekek közül szinte senki nem járt még igazi kőszínházban, a Kodály Központ pedig az őket kísérő felnőttek számára is kuriózum volt. A kísérő tanár kollégák visszajelzése alapján fantasztikus élményt nyújtottak a gyerekeknek, A diótörő esetében mindez ráadásul karácsonyi előtt egy nappal történt, igazán ünnepi volt a hangulat.

Forrás: Pécsi Balett

A Pécsi Balettért Alapítvány Ifjúságnevelési és Táncközelben programjának megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.