P mint Parazita – ezt a kommentet Kóbor József, az LMP pécsi képviselője, a baloldali városvezető koalíció tagja fogalmazta meg a Párbeszéd kapcsán nem sokkal a választások után. A gyakorlatilag ismeretlen párt frakciójába az a Mellár Tamás is bekerült, aki négy évvel ezelőtt még függetlenként indult, de gyorsan megmentette a frakciót – és az ezzel járó pénzt –, hogy saját korábbi állításaival szembemenve beült közéjük.



Bár Mellár Tamást a körzetében alig láthatták a választói, munkásságát a voksolások előtt egy hat pontból álló listával igyekezett bizonyítani. Az ellenzéki sajtóban, a városházi propagandában rendszeresen kifényezett politikusnak sikerült ugyan bejutnia ismét a parlamentbe, de a választás korántsem hozta azt az elsöprő sikert, mint amit várhattak volna, hiszen ahhoz képest, hogy közösen indította el a balliberális tömb, rengetegen kiábrándultak belőlük Pécsen is.



Megtették, de minek?



A városházán háttérből irányító MSZP-sek vélhetően korábban még bíztak abban, hogy országosan is megszerzi a hatalmat a baloldal, ezért még azt is benyelték, hogy Péterffy Attila polgármestert Mellár alkalmatlannak nevezte, sőt függetlenségét is megkérdőjelezte, és MSZP-közeli emberként beszélt róla. Mellár pedig a Mindenki Pécsért Egyesületével még támogatni sem akarta Péterffyt a polgármesteri kampányban, Péterffy aztán lekezelően nyilatkozott róla, mondván ő csak egy zengővárkonyi.



Belső konfliktusok



Ez a konfliktus meghatározta az önkormányzat eddigi időszakát is, Mellár – több képviselővel együtt – Péterffyt demokráciából is kioktatta egy ultimátummal, amivel az MSZP térhódítását is el akarta venni.



Ám ez is csak addig volt komoly, amíg Mellárnak nem kellett a szocialisták támogatása az újabb parlamenti jelöltséghez, mert aztán éppen az MSZP támogatásával indult az előválasztáson – igaz, Péterffy nem kért először belőle.



Mellár néhány napja újabb frontot is nyitott, hiszen a Fidesznek újabb kétharmadot hozó választás után a másik balos szövetségesnek, a Jobbiknak is odaszúrt, mondván ki kellett volna hagyni őket az összefogásból.



Lenyelték, nem örülhetnek



Péterffynek – és szűk MSZP-s és DK-s körének – különösen fájó lehet az választás után, hogy Mellárt is „lenyelték” csak azért, hogy ezzel a baloldal nyerjen, hiszen a voksolás előtti hónapokban meglehetősen magabiztosan, lekezelően beszéltek az ellenzék győzelméről, jelen állás szerint viszont a korábbi sérelmek, ellentétek kiéleződhetnek. A belső háborúskodás ismét a tényleges munka rovására mehet, hiába taktikáztak úgy, hogy nyer a baloldal, a győzelem helyett csak Mellárt „nyerték” meg, aki – látva az eddigi tevékenységét – aligha fog például a város érdekében befektetőkért lobbizni vagy munkahelyeket hozni, vagy éppen a pécsieknek oly fontos akvaparkért dolgozni, inkább politikai véleményeket fog hangoztatni különböző mikrofonok előtt.