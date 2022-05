Nagy fába vágta a fejszéjét az, aki mostanában építkezésbe fogott. Az építőanyag-kereskedők forgalmában korábban nem tapasztalt növekedés látható. Mivel az alapvető építési anyagok ára hétről hétre emelkedik, ezért a kereskedők azt tapasztalják, hogy mindenki igyekszik minél előbb beszerezni a szükséges építőanyagot. Ráadásul a szomszédunkban zajló háború miatt az építőipari gyárak is bajban vannak az ellátási lánc akadozása miatt, hiszen nélkülözhetetlen alapanyagokból nem érkezik utánpótlás, és ezért töredékét tudják előállítani annak a mennyiségnek, amelyre amúgy lenne kereslet.

Sok építőipari vállalkozás az elmúlt évben előrelátóan betárazott különböző alapanyagokból, és mint kiderült, ez nagyszerű befektetésnek bizonyult, hiszen nemcsak az alapanyaghiányt tudják átvészelni, de extraprofitot is realizálnak. Mindezen okokból sokszor a kis tételben vásárló, saját házukat felújító vásárlók isszák meg ennek a levét.

Mindemellett tovább nehezíti az építkező családok dolgát, hogy az ország többi részéhez hasonlóan Baranya megyében is tombol az építkezési és felújítási láz, így kisebb lehetetlenség minőségi munkára képes, kvalifikált szakembert vagy kivitelezőt találni.

– Az egy dolog, hogy a két hónapja megrendelt falazótéglát a napokban, ha kétszeres áron is, de végre el tudtam hozni a telepről, de arra nem volt elegendő nyolc hét sem, hogy a telefonon felhívott féltucat kivitelezőből, akár csak egy is adjon árajánlatot – magyarázta egy olvasónk, aki szerkesztőségünket is felkereste panaszával. Mint mondta, már fogja a fejét, hogy egyáltalán belevágott a tetőtér beépítésébe.

A szakértők további drágulással számolnak

Somogyi László, egy pécsi generálkivitelező vállalkozás ügyvezetője úgy véli, hogy az általános bizonytalanság miatt az építőanyagárak még nem érték el a tetőpontot.

– Óvatos becslés szerint legalább 70-80 százalékos drágulásra lehet számítani a közeljövőben – fogalmazott a szakember. – Míg márciusban még 400 forint körül járt a falazó­tégla ára, addig ma szerencsésnek mondhatja magát az, aki 800 forint alatt be tudja szerezni. Cementhez nagyobb tételben az utóbbi időben szinte lehetetlenség hozzájutni, legutóbb, amikor mégis sikerült bevásárolnunk belőle, másfélszer annyit fizettünk érte, mint néhány héttel korábban. További probléma, hogy sok mindenre, például szálas szigetelőanyagra legalább egy év a várakozási idő – foglalta össze az ügyvezető.