Ingyenes rendezvényekkel készülnek a hétvégére a hosszúhetényiek. A szervezők úgy állították össze a programokat, hogy minden korosztály jól érezhesse magát az immár huszadik alkalommal megrendezett Talicskaolimpián. A focipályán csütörtökön 18 órakor fiatal szólisták és zenekarok mutatkoznak be, és koncertet ad a Kacaj folkpop zenekar is.

Pénteken a rockzene uralja a pályát, 19 órától ad koncertet a New Divide – Linkin Park Tribute. Szombaton igazi talicskakavalkád várja a kilátogatókat, határon túlról is érkeznek a talicskatoló versenyre, emellett lesz főzőverseny, a gyerekeknek pedig légvár és játszóház. A programra Király Linda énekesnő is érkezik. Az esti retró diszkóban a jó hangulatról DJ Szicsa – Szécsi Zoltán gondoskodik.

A sportpálya vasárnap sem ürül ki, a gyereknapra is várják a falu apraja-nagyját, dél­előtt családi kerékpáros akadályversennyel, délután pedig gyerekelőadásokkal, sportversenyekkel, állatsimogatóval készülnek a szervezők.