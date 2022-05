Míg korábban a hagyományos traffipaxszal próbálták kiszűrni a gyors­hajtókat, mostanában már a városokban is jobban oda kell figyelniük a sofőröknek, de a gyalogosoknak is. A forgalmasabb útszakaszokon lámpákra felszerelt, mindent látó kamerák pásztázzák az utat, szűrik ki a szabálytalanul sávot váltó sofőrt, de azt is rögzítik, ha vezetés közben mobilozik valaki, vagy nincs bekötve a sofőr, esetleg az utasa. Most egy újabb készüléket használt először Baranyában a rendőrség: a drónt.

Több bejegyzés jelent meg múlt héten, hogy Pécsen, az Athinay utca felett drón repked, ami a közlekedőket pásztázza. Felmerült, hogy a szabálytalan járműket próbálják kiszűrni a rendőrök. Megkerestük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, hogy igaz-e a hír, hogy Baranyában is már drónokkal lép fel a rend­őrség a szabálytalan közlekedők ellen.

A rendőrség megkeresésünkre egy videót és egy rövid szöveges választ küldött, amit a rendőrségi honlapon is közzé tettek. A felvételen több szabálytalan sofőr látható, akik piroson hajtanak át, volt olyan eset, mikor három kocsi is áthaladt a tilos jelzés ellenére.

– Az egyenruhások a szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében Baranyában is bevezették azt a módszert, amelynek során drónnal ellen­őrzik a közlekedőket – közölte a rendőrség sajtóosztálya.

Az április 27-én Pécsett megtartott akció során a tilos jelzésen áthaladó autósokra fókuszáltak a rendőrök a drón segítségével, amely biztonságos távolságból és helyzetből készített kiváló minőségű videófelvételeket az észlelt forgalmi szituációkról, szabályszegésekről. A rögzített felvételek alapján a közlekedési rendőrök pár méterrel odébb leállították a szabályszegőket. Az ellenőrzés során a rendőrök tizennégy járművezetőnek összesen 700 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, amelyhez a sofőrök nyolc büntetőpontot is szereztek, három esetben pedig közigazgatási eljárást kezdeményeztek az egyenruhások.

– A Baranya Megyei Rend­őr-főkapitányság az év hátralévő részében megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű forgalom-ellenőrzéseket – közölte a rendőrség.



A drónperspektíva nagy segítségére lehet a rendőröknek

Fotó: L. L.