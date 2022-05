Kétszáz gyermeket hívtak meg a szervezők a szombati rendezvényre, és érdekes programokkal készülnek a számukra.

A reggeli tornát követően a garéi önkormányzat aktív közreműködésével, illetve segítségével biztosítják a gyerekeknek a reggelit, amely után sorjátékokkal, kézműves-foglalkozásokkal folytatódik a nap.

Érkeznek a siklósi tűzoltók és a rendőrség munkatársai kutyás bemutatót tartanak, majd szakember a gyerekeket bevonva elsősegélyre tanítja az érdeklődőket. Lesz még a délelőtt folyamán táncház, emellett a Beremendi Motoros Egyesület tagjai is szórakoztatják a megjelenteket. A program ebéddel zárul.

Vastag Judit, a „Fontos Vagy Nekünk” Egyesület tiszteletbeli elnöke elmondta, a garéi önkormányzat – mint ahogy korábban is, most is – minden segítséget megadott a program lebonyolításához, a helyszínt és a gyerekek étkeztetését is ők biztosítják. Cserébe a szervezők, a köszönet mellett, igyekeznek tartalmas és élménydús nappal szolgálni a résztvevőknek.