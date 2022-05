– Sorra köszönnek el, a zöldségesek jó része nem megy át. Mi költözünk, de tudok olyan üzletet, amelyik nem – mutatott egy másik, hasonló profilú cégre a vásárcsarnok egyik boltosa. Az átellenben lévő helyen egy fiatal lány ücsörgött a pult mögött, aki mindössze másodjára árult a csarnokban.

– Tudomásom szerint a főnök sokallja a bérleti díjat, ezért nem megyünk. Van máshol is üzletünk – tette hozzá, és azt is elárulta, hogy az egyik termelői sajtokat árusító őstermelő kis boltocskája már be is zárt, nem látta okát, hogy átmenjen az új csarnokba. Velük szemben két idősebb őstermelő viszont azt mondta, hogy tudomásuk szerint a termelők többsége átmegy.

– Ha egyáltalán valóban őstermelőknek lehet őket mondani, inkább ők is kereskedők – mondták. Az idős pár nem volt csalódott, de annál inkább az egyik melegételt értékesítő hely tulajdonosa.

– Negyven év után abbahagyom. Öt év alatt húszmillió forintot kellene pluszban kitermelnem csak a bérleti díjra, de közben az alkalmazottam bérét és járulékait miből fizetem ki? Arról nem is beszélve, hogy csak szinte egy üres helyet kapnék, ahova még a gáz bevezetését is nekem kellene megoldanom. Amikor tárgyaltunk az új hely szerződéséről, akkor egy vaskos papírcsomagot kaptam, amiben szinte csak az volt benne, hogy ők mit várnak el tőlünk, de az kevésbé, hogy mi ezért mit kapunk – mondta felindultan a férfi, aki arra, hogy mit fog csinálni, csak annyit mondott: „mást”. Nevét, cégnevét azért nem vállalta, mert tart a bosszútól, ha kritikát merészel mondani a városvezetésre.

Az árusok egyébként egybehangzóan a parkolást jelölték meg, mint lényegi kérdést az új csarnok sikerességét illetően. Hiszen most is a kereskedők szerintük feleslegesen foglalják el a vásárlóktól a helyeket – emiatt pedig bevételkiesésük van, hiszen a vevők inkább elmennek áruházba vásárolni –, így most is kritikus a helyzet, ám ha a jövőben még a régi vásárcsarnokból hotelt építenek, akkor ez még nehezebbé teheti a közlekedést a környéken. Ezen szerintük pedig az sem segít, hogy egy feltöltőudvar is épül, ahol 20 személyautó, 14 teherautó fér majd el – az áruszállítás innen lesz biztosított. Lapuknak korábban az önkormányzat ezen felül további több mint kétszáz új parkolóról beszélt, de most hiába kérdeztünk őket a vásárcsarnokkal kapcsolatos bérlői ügyekben, ezúttal nem válaszoltak.

Kővári János (ÖPE), a beruházás egyik ötletgazdájaként a Dunántúli Naplónak korábban kifejtette, a jelenlegi vezetés miatt a helyi termelők nem kapnak elég lehetőséget majd az új épületben. Sajnálatosnak látja, hogy az épület végül nem lett kétszintes, és elég új parkolót sem létesítenek hozzá. A jövőben szeretné elérni, hogy az új vásárcsarnok második szintjét is beépítsék, amelyet éttermeknek adnának bérbe, valamint azt, hogy az épület egy parkolóházzal is bővüljön.