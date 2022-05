A pandémia előtti utolsó békeévben még nagyságrendekkel kevesebb volt a közjegyzőkkel hitelesíttetett végakarat, mint 2022-ben. Amióta a Covid átlépte az országhatárt, azóta évente átlagosan húsz-húsz százalékkal nőtt a végrendelkezési hajlandóság. A végrendelkezők között a leggyakoribbak az olyanok, akiknek több kapcsolatukból is van gyermekük, és biztosítani akarják, hogy haláluk esetén ne törjön ki örökösödési perpatvar az utódaik között.



– Régiónkban is tapasztalható az az országos tendencia, hogy egyre fiatalabbak biztosítják végakaratukat, manapság már nem ritka, hogy középkorúak is végrendeletet alkotnak – mondták el érdeklődésünkre a Pécsi Közjegyzői Kamaránál. A kamaránál úgy vélik, hogy a koronavírus-járvány mellett annak is szerepe lehet a végrendeletek számának ugrásszerű növekedésében, hogy az emberek egyre tudatosabban állnak pénzügyeikhez, és szeretnék megelőzni egy jövőbeli örökösödési pert és a családon belüli elmérgesedő vitákat.



Persze nemcsak azoknak érdemes hallgatniuk a közjegyzői intelemre, akik még nem rendelkeztek vagyonuk jövőjéről, hanem azoknak is el kell gondolkodniuk, akik még 2014. március 15-e előtt végrendelkeztek. Aznap lépett ugyanis hatályba a polgári törvénykönyv legutóbbi módosítása, melyben többek között a kötelesrész számításának szabályai is megváltoztak. Márpedig egyes esetekben súlyos tízmilliók sorsa múlhat azon, hogy immár nem a vagyon fele, hanem csak egyharmada jár köteles részként az utódok számára.

Jogászok tapasztalatai szerint egyébként szinte minden esetben pereskedés lesz abból, ha több végrendelet kerül elő egy halálesetet követően.



A közjegyzők azt tanácsolják, hogy mindenképp olyan szakemberrel csináltassuk végrendeletünket, aki képben van a hatályos öröklési szabályokkal. Amennyiben az okiratot közjegyzővel készíttetjük el, az megadja azt a biztonságot is, hogy a családtagok az örökhagyó akarata ellenére nem variálhatnak bele a végrendeletbe, és meg sem semmisíthetik azt. A végakarat eredeti példánya ugyanis a közjegyzőnél marad, míg egy másik hiteles példány bekerül a közjegyzői levéltárba.