Negyven esztendeje annak, hogy megalakult az Asterix együttes, amely azóta is jelen van a különböző színpadokon. Egykor báli, parti zenekarként kezdték, az idők során pedig koncertzenekarként is bizonyítottak. Nemrégiben pedig Mohácson is felléptek és megmutatták milyen bulit is tudnak csinálni.

A ma negyvenes, ötvenes éveiben járó mohácsiak jó részének a fiatalsága jut eszébe, ha meghallja az Asterix együttes nevét. A 80-as évektől ugyanis kétségkívül ők nyomták a legjobb bulikat, kiváló hangulatot teremtve az akkor még ütött-kopott mohácsi művelődési házban rendezett bálokon. – Alapítója voltam az Asterix Live Music Band elődjének – emlékezett vissza a hőskorra Boda István, az együttes gitárosa. – Szinte gyerekek voltunk, nem sejthettük, meddig jutunk el. Baranyában szinte minden településen játszottunk, régebben az a szöveg terjedt el, hogy ha valaki elkiáltotta magát, bál lesz az Asterix közreműködésével, akkor elkezdtek gyülekezni az emberek, végül minden hétvégi rendezvényen hatalmas tömeg gyűlt össze. – Milyen elvek alapján szokták összeállítani a műsorukat?

– Egyrészt demokratikus alapon, a zenésztársakkal egyeztetve szoktunk készülni a bulikra. Soha nem tudtuk összeszámolni, mennyi számot ismerünk. Több ezer dalról lehet szó. A közönség igényeit is mindig szem előtt szoktunk tartani. Angol, német, olasz, francia, de még portugál szövegű dalokat is játszunk. Ma már azért sokkal könnyebb kottákhoz, szövegekhez hozzájutni. – Egykoron, ha felpakoltak a színpadra, hamarosan indulhatott is a tánc. Mégis próbáltak továbblépni?

– A baranyai nyilvános bálozásból mint fő profilból továbbléptünk. A 2000-es évektől felkaptak minket különböző rendezvény- és konferenciaszervező cégek, akik a mai napig is az ország különböző pontjaira szerveznek nekünk fellépéseket. Léteznek önálló dalaink is, ezzel is tágítottuk a lehetőségeinket. – Egy idő óta női énekessel is dicsekedhetnek.

– Haladnunk kellett a korral, egy női énekhanggal még szélesebbé vált a zenei tárházunk. – Akad személyes kedvence azok közül, akiknek a dalait játszani szokta?

– Az egyszerű, de igényes szerzemények állnak közel a szívemhez, lelkemhez, melyeknek egyedi íze, energiája van. Ha egy konkrét bandát kellene említenem, akkor a Dire Straits lenne. Mark Knopfler stílusa engem egykor megérintett, azóta sem enged el. Léteznek különböző zenei stílusú műsorblokkjaink, így mindig tudunk idomulni a közönség igényeihez. Szerencsére a társaim mind képzett muzsikusok, szinte bármit képesek vagyunk feldolgozni. Mi alapján választották ki a nevet? A névválasztás sok együttesnek okozott gondot a zenészvilágban. Erre a mohácsi kötődésű Asterix egyszerű megoldást választott. Egy francia képregény főszereplőjét találták a legalkalmasabb név­adónak, mert a főhős kicsi volt, de erős. Magukat is ilyennek képzelték el, amikor még alig léptek ki az általános iskola kapuján, illetve megkezdték gimnáziumi tanulmányaikat.



