Lorem ipsum dorem – ez az értelmetlen szöveg szerepel a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (PKK) városházára leadott beszámolójában két olyan bekezdésnél is, ahol a városi cégekkel való kapcsolatukról, munkájukról kellene számot adniuk. A baloldali propagandaközponttá alakított cég vezetőjét, Póré Lászlót annak idején Péterffy Attila, Pécs polgármestere a veszélyhelyzet ideje alatt is csak fű alatt tudta kinevezni, mert még saját belső csapata sem volt meggyőződve az illető alkalmasságáról.

A baloldali „hiteles tájékoztatás”, az „átláthatóság” és a „szakmaiság” kapcsán tehát mindenképpen beszédes, hogy a PKK a Tettye Forrásházzal és a Biokommal való együttműködéséről csupán a fenti halandzsát szerepelteti a társaság 2021-es évről szóló üzleti jelentésében, amelyet vagy a cégvezető jóváhagyásával, vagy őt megkerülve, a tudta nélkül adhattak be az önkormányzathoz.

A „lorem ipsum dorem” egy latinra hajazó szöveg, amit a nyomdászok a betűtípusok bemutatására alkalmaznak azért, mert az értelmes szöveg eltereli a figyelmet a formákról. A mondatokat egyébként Cicero egyik szövegének összekevert szavaira vezetik vissza.

Hasonló szerepel a szintén városi IT Hub honlapján is, amelyet az eddig 15 millió forintot kapó Nemes Balázs momentumos biztos eredményének tekintenek. Az IT Hub lenne az önkormányzati innováció zászlóshajója Pécsen, de egyelőre az érdeklődőt ott is értelmetlen szövegek fogadják a „Hírek” menüpontban immár két esztendeje.

Lapunk erre már napokkal ezelőtt felhívta a figyelmet, de azóta sem történt semmilyen változás a honlapon, ami azt jelzi, vagy egyáltalán nem veszik komolyan a saját programjukat és a pécsi adófizetőket, vagy pedig nincs gazdája az internetes felületnek sem.

Csizmadia Péter, a pénzügyi ellenőrzési bizottság fideszes elnöke szerint a Pécsi Kommunikációs Központ piaci bevételei is csökkentek, ami jelzi, hogy a vállalkozások is vállalhatatlannak tartják a propagandakiadványokat.